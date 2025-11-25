Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 25.11.2025 05:00

V Rusiji dostop do interneta čedalje bolj omejen

Pomemben dejavnik v ruski vojni zoper Ukrajino so tudi brezpilotni letalniki oziroma droni, ki jih uporabljata obe strani. Da bi jih onesposobili, Rusija uvaja čedalje strožje omejitve dostopa do interneta, saj so droni krmiljeni na daljavo. Posledice pa občuti tudi prebivalstvo.

Motnje delovanja mobilnih omrežij so zlasti na obmejnih območjih stalnica. Ko pa se to zgodi, je nemogoče plačevati tudi s plačilnimi karticami, če terminali uporabljajo mobilna omrežja. Takšni izpadi so se zgodili celo v daljnem Vladivostoku. Tudi medicinska oprema, ki deluje na daljavo, denimo merilniki sladkorja v krvi pri otrocih, ne deluje več pravilno. Starši ne morejo več spremljati stanja svojih otrok.

Še en sistemski ukrep je blokada kartic SIM, ki pridejo iz tujine. Sprva je to veljalo le za tuje kartice, sedaj tudi za ruske. Kdor se vrne iz tujine, je 24 ur brez interneta. S tem želijo preprečiti uporabo kartic SIM za krmiljenje dronov, a to vpliva zlasti na ljudi, ki živijo ob meji. Omejitev se da odpraviti z obiskom spletne strani in klikom na gumb Nisem robot, a to lahko storijo le uporabniki na mobilnih telefonih. Razni pametni merilniki in senzorji te funkcije nimajo. Ti načeloma niso v tujini, a omejitve veljajo tudi, če je bila naprava 72 ur izključena iz omrežja, četudi ni nikamor šla.

Prebivalstvo se pritožuje, pripombe so romale celo v dumo, a za zdaj ostajajo oblasti neomajne. Ruski internet je še ena žrtev vojne.

