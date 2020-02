V rokah smo imeli Samsung S20

Danes so bili uradno predstavljeni najnovejši vrhunski Samsungovi pametni telefoni serije S20. Monitor je bil med tistimi, ki so telefone na kratko preizkusili že pred tednom dni, v Münchnu.

Na predstavitvi je bilo očitno, da se Samsung zelo dobro zaveda, da ljudje današnje telefone nadgrajujejo le še zaradi vgrajenega fotoaparata oz. kamere. V nekaj urah, ki smo jih preživeli med telefoni, ni bilo namreč prav nobene besede o vgrajenem procesorju, pomnilniku, shrambi in celo ne o bateriji. Resda smo dobili tudi »spec sheet«, torej tabelico z vsemi tehničnimi podatki, toda to je bilo opravljeno le mimogrede, na koncu predhodne predstavitve. Telefon je danes – fotoaparat in kamera. In seveda zaslon.

Zaslon

Serijo telefonov S20 (ime, ki je bilo na vrsti, S11, je Samsung preskočil, kot je to nekoč že naredil Huawei) sestavljajo modeli S20, S20+ in S20 Ultra. Prvi ima zaslon diagonale 6,2, drugi 6,7 in tretji, največji, kar 6,9 palca. Na velikosti prvih dveh smo se nekako že navadili, vsaj tisti, ki že dalj časa uporabljamo Galaxy S10+, medtem ko je 6,9-palčni model Ultra res pravi velikan. Verjetno se bomo kdaj navadili tudi te velikosti, vendar telefon zaenkrat deluje velik, debel in težak. Ultra vsekakor ni za vsakogar - poznamo kar nekaj uporabnikov, ki se bodo ob njegovih dimenzijah in masi (220 gramov) zgrozili.

Galaxy S20 Ultra (spodaj) v primerjavi z lanskim modelom S10+

Vsi zasloni so seveda tipa AMOLED, frekvenca osveževanja je dvignjena na 120 Hz (namesto običajnih 60 Hz), kar se bo poznalo predvsem pri igrah. Na predstavitvi tega sicer nismo mogli preizkusiti, pri običajnem delu pa je bila večja »mehkost« zaslona komajda opazna. Opazna pa je očitno pri porabi električne energije, saj je 120 Hz v nastavitvah mogoče izklopiti.

Osveževanje zaslona je lahko tudi 120 Hz.

Fotoaparat(i)

Kot rečeno, ključen napredek pri seriji S20 je bil narejen pri vgrajenem fotoaparatu oz. pri vseh mogočih tipalih in objektivih, ki so na voljo. Ne slepimo se – tukaj Samsung lovi Huawei, ki je bil prvi z vgrajenim širokokotnim objektivom, ravno tako je prvi predstavil kar 5× optični zum. Galaxy S20 Ultra je leto dni kasneje tudi tukaj nekje – na voljo je 4× optični zum, ki pa je algoritemsko povečan na »100× zoom«.

Za veliko povečavo seveda potrebujemo stojalo.

T.i. »Space Zoom«, kot temu pravijo pri Samsungu. Če imamo telefon na stojalu, lahko z nekaj potrpežljivosti dejansko naredimo zelo približane fotografije, vendar bodo te brez dvoma nekoliko neostre in algoritemsko povečane, kar pa smo pri »digitalnem« zumu že vajeni. »Ne_ultra« modela imata manjši zum, »le« 30×, zato je tudi blok objektivov na zadnji strani nekaj manjši, oz. ožji.

Digitalno/analogni 100×, t.i. "Space Zoom". (Foto: Samsung)

Model Ultra ima vgrajen novo Samsungovo tipalo, ki ga je prvi uporabil že Xiaomi v modelu Mi Note 10. Njegova ločljivost je kar 108 megapik (Samsung navaja, da je tipalo kar 3× večje od tistega v seriji S10), vendar je njegovo ločljivost bolje uporabiti za boljši zajem svetlobe. Algoritem namreč združi po 9 sosednjih pik, končni rezultat pa je fotografija ločljivosti 12 megapik, ki naj bi bila tudi v mraku dovolj svetla (česar nismo mogli preizkusiti).

Če želimo, lahko v nastavitvah fotografiramo tudi s polnimi 108 megapikami (12.000×9000 pik, 23 MB!), kar bo uporabno, če bomo želeli iz izdelka narediti izrez brez izgube kakovosti. To lahko naredimo kar neposredno v aplikaciji za fotografiranje.

Telefoni imajo vgrajeno tudi nadgrajeno video stabilizacijo slike (Super Steady), čeprav tega nismo uspeli preizkusiti. Vemo pa, da so tu že modeli S10 zelo dobri, stabilizacija pa deluje le pri uporabi Ultraširoke kamere.

Telefoni imajo vgrajeno možnost zajemanje videa v ločljivosti 8K. Ne sliši se logično, saj imamo doma le televizorje ločljivosti 4K, vendar se moramo zavedati, da Samsung že nekaj časa poskuša prodati tudi televizorje ločljivosti 8K. Vsebine, ki jih uporabniki izdelujejo sami, pa so vedno najboljši način za preskok začetnega tehnološkega jarka. Pričakujemo torej lahko, da se bo tudi prodaja televizorjev 8K počasi začela vzpenjati. Zaradi ločljivosti takega video posnetka je iz njega (kar v samem telefonu) mogoče izdelati poljubno število posameznih fotografij ločljivosti 33 megapik.

Zanimiv je način fotografiranja, ki hkrati zajema video in fotografije, uporabniku pa naknadno ponudi, naj si izbere, kaj ga od zajetega zanima. Res je zanimiv, vendar se nam zdi, da ga ne bo uporabljalo prav veliko uporabnikov.

Še opomba glede najmanjšega modela S20 – ta ne premore tipala TOF (Time Of Flight), s katerim telefon zajema globino, zaradi česar bodo z njim malce slabše videti »umetniški portreti« z zamegljenim ozadjem.

In kaj še?

Vsi modeli bodo na voljo tudi v različici 5G, model Ultra "ne5G" različice nima. "Prednaročniki« (že danes ob 21h!) bodo v paketu dobili tudi nove brezžične slušalke Galaxy Buds+. Prodaja se začne 13.3.2020.

Iz tabelice s strojnimi podatki lahko razberemo, da imajo telefoni 4000, 4500 in kar 5000 mAh baterijo (najmočnejši model lanske serije S10, S10+, ima baterijo zmogljivosti 4100 mAh) in da naj bi bilo hitrostno nadgrajeno tudi polnjenje, tudi brezžično. Telefoni so seveda vodoodporni.

Sprednja kamera je pri manjših modelih 10 megapikna, model Ultra pa izdeluje kar 40 megapikne selfije.

Manjša modela bosta na voljo z 8 in 12 GB pomnilnika, Ultra ga bo lahko imel 12 ali 16 GB. Osnovna shramba (»disk«) bo 128 GB, modela Plus in Ultra bosta na voljo tudi s 512 GB shrambo. Vsem trem bo slednjo moč nadgraditi s karticami MicroSD, zmogljivosti do 1 TB.

In še – procesor. Pri nas je v uporabi Samsungov lastni procesor Exynos (kar smo že vajeni), v ZDA bo najverjetneje uporabljen Qualcommov Snapdragon, ki se navadno izkaže kot hitrejši. Kljub temu je delovanje telefonov seveda popolnoma zvezno in gladko, s programom Geekbench 5 pa smo namerili, da je Exynos 990 za okoli 13% hitrejši od lanskih modelov S10.

Rezultati Geekbench5. Lanski model Galaxy S10+ zmore 790/2043

Pričakujemo, da bomo telefone dobili tudi na preizkus, takrat bomo lahko povedali tudi vtise po daljši uporabi. Zaenkrat lahko rečemo le, da je v primerjavi z lanskimi modeli fotografija (še) izdatno izboljšana in da je model Ultra res velik in težak primerek nečesa, čemur bi včasih rekli skorajda – tablica 😉

Samsung Galaxy S20

Družina pametnih telefonov

Cene: S20 - od 909 EUR naprej, S20+ od 1009 EUR naprej, S20 Ultra od 1369 EUR naprej.

Za: Zelo dobre fotografske zmogljivosti, odlična strojna in programska zasnova.

Proti: Visoka cena, precej velik, debel in težak model Ultra.