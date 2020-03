V rokah smo imeli prepogljivi Huawei Mate Xs

Huawei je danes otvoril trgovino v Ljubljanskem BTC Cityu, v kateri so na ogled in naprodaj mobilni telefoni in tablice. Trgovina je sicer Big Bangova, slednji je namreč distributer in ključni partner Huaweia pri nas.

Novinarji smo imeli možnost na hitro preizkusiti tri strojne naprave, ki bodo v Sloveniji kmalu naprodaj.

Največ zanimanja je požel prepogljivi telefon/tablica Mate Xs, že druga generacija Huaweieve prepogljive rešitve. Telefon je videti zelo prijeten, tanek (11 mm) in lepo oblikovan, iz 6,6-palčnega telefona (ki ima zaslon tudi na zadnji strani), pa se razpre v 8-palčno tablico OLED. Zanimivo je, da tudi za selfije uporabimo glavni sklop kamer, saj telefon obrnemo in za ogled uporabimo 6,38-palčni zaslon na zadnji strani. Tablica/telefon omogoča hkratno uporabo treh aplikacij in celo dve kopiji iste aplikacije. Vgrajen je akumulator zmogljivosti 4500 mAh, 55 W napajalnik pa telefon v pol ure napolni od 0 do 80%. Osebno nas skrbi le dejstvo, da je, tako kot prvi generaciji, prepogljivi zaslon na zunanji strani. Ker kljub vsem zaščitam prepogljiva plastika še vedno ni trdo steklo, ki smo ga navajeni pri telefonih, bi to lahko bila težava. Bomo videli. Sicer pa Mate Xs ni poceni - telefon bomo lahko kupili za 2500 evrov in to konec meseca maja.

mq1G4jiJ2n0

Mobilni telefon Huawei P40 Lite (GSMArena poroča, da je enak telefon na Kitajskem znan kot Huawei Nova 6 SE) naj bi bil predhodnik prihajajočega vrhunskega modela P40, vendar gre za model, ki le izkorišča podobno ime. Poganja ga procesor srednjega razreda Kirin 810, ima 6,4-palčni zaslon tipa LCD, štiri kamere (48/8/2/2 megapik), in v resnici zelo veliko baterijo zmogljivosti 4200 mAh. Preseneča hitro polnjenje, ki je bilo do sedaj rezervirano za vrhunske modele – 40 vatni polnilec telefon iz 0 do 70% napolni v 30 minutah. Telefon bo naprodaj 6. aprila, cena bo 280 evrov.

Novost je tudi tablica najvišjega razreda Mate Pro. Ponaša se z zaslonom, ki sega dokaj blizu roba in jo poganja Huaweiev najzmogljivejši procesor, Kirin 990. Tudi tu je omogočeno delo z več okni naenkrat, na voljo pa je tudi različica 5G in podpora za pisalo H-Pencil. Na voljo bo za 600 (Wifi) oz. 650 evrov (LTE).

Poudariti velja, da za vse te naprave velja ameriška blokada, zato na njih ni nameščenega Googlovega ekosistema (Googlovih aplikacij in trgovine Play). Pri Huaweiu kot nadomestno rešitev ponujajo svojo trgovino AppGallery, (in celo nameščanje datotek APK s spleta) kjer je popolnjenost s slovenskimi aplikacijami že kar dobra, s tujimi »blockbusterji« pa v resnici ne. Od aplikacij, ki jih prednaloženo uporabljamo na drugih telefonih z Androidom, bodo uporabniki pogrešali predvsem Googlovo navigacijo, pa morda še kaj.

Neuradno smo izvedeli, da bodo v drugi polovici leta pri nas na voljo tudi prenosni računalniki MateBook (s prednaloženimi Windows), kar lahko le pozdravimo, odgovorni pri podjetju Bigbang pa v prihodnosti stavijo tudi na televizorje blagovne znamke Honor, ki se bodo morda pri nas prodajali še nekoliko kasneje.