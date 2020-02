V prodajo prihaja 8-jedrni kitajski procesor Zhaoxin

Objavljeno: 3.2.2020 12:25

Pred kratkim smo omenili prihod kitajskega procesorja x86, po trditvah spletne trgovine Taobao naj prodaja stekla že marca.

Gre za procesor proizvajalca Zhaoxin, konkretno model KaiXian KX-U6780A. Po besedah proizvajalca naj bi bil primerljiv z Intelovim modelom i5-7400 iz leta 2017. Temu sicer nasprotujejo prve ugotovitve kitajskih entuziastov, ki so na podlagi nekaterih preizkusov (denimo Cinebench R20) procesor postavili ob bok Intelovem Pentium G4600. Vseeno pa velja poudarit, da gre še za pred-produkcijsko opremo, predvsem še ne povsem dokončne matične plošče.

Procesor ima sicer termalno ovojnico 70 W, dvokanalni krmilnik za pomnilnik DDR4-3200, podporo za DirectX 11 in večino modernih priključkov (SATA, USB, PCIe 3.0). Zaenkrat sicer zaostaja za procesorji Intela in AMDja, a pomembneje je to, da se vzpostavlja neka alternativa. Zhaoxin sicer nima lastne proizvodnje, zasnova teh prihajajočih procesorjev pa izvira iz podjetja Centaur Technology, tega je leta 1999 kupilo podjetje VIA.