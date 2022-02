Objavljeno: 10.2.2022 10:30

V Pro Plusu so bili tarča hekerskega napada

Medijska hiša Pro Plus je bila v torek tarča hekerskega napada, hekerji naj bi po poročanju Radia Slovenija za vzpostavitev normalnega stanja zahtevali denarno odškodnino.

Pro Plus obnavlja poslovanje, do nadaljnjega pa ne bodo mogli prenašati oddaj in športnih tekem v živo ter nalagati novih in zamujenih vsebin v videoteko, so zapisali na spletni strani 24ur.com. Vsi njihovi programi pa so v etru, celotnega obsega napada pa še ne morejo oceniti.

Njihove spletne strani so dosegljive v omejenem obsegu, naložene vsebine na videu na zahtevo VOYO pa so dosegljive. Trenutno vse svoje sile usmerjajo v to, da bodo njihovi glavni sistemi v najkrajšem času postavljeni v prvotno delovanje, kar bo omogočilo nemoteno delovanje televizijskih programov in spletnih strani, so še zapisali na spletni strani.

Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT po poročanju Radia Slovenija obravnavajo okoli 60 podobnih napadov letno. Motivi so navadno finančno oškodovanje, za njimi pa stojijo organizirane kriminalne združbe.

STA