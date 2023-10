V pripravi je največji evropski superračunalnik JUIPTER

Javno-zasebno združenje EuroHPC JU in nemško-francoski superračunalniški konzorcij ParTec-Eviden razvijata doslej največji evropski superračunalnik z imenom JUPITER. To bo prvi superračunalnik v tako imenovanega eksa-razreda (excascale class) v Evropi in bo gostoval v podatkovnem centru v mestu Jülich v nemški zvezni državi Severno Porenje-Vestfalija. Med posebnostmi je tudi ta, da bo vseboval v Evropi razvite procesorje Rhea podjetja SiPearl.

Sistem JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research), zasnovan za najbolj kompleksne simulacije in aplikacije umetne inteligence v znanosti in industriji, bo predvidoma nared leta 2024. V lasti združenja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) ga bo upravljal Jülich Supercomputing Center (JSC). Sistem bosta zgradili francoski Eviden (hčerinsko podjetja Atosa) in nemški ParTec.

JUPITER bo prvi sistem v Evropi z zmogljivostjo več kot 1 exaflops. Ta zmogljivost je enakovredna računalniški moči približno 10 milijonov sodobnih prenosnih računalnikov. Med načrtovanimi aplikacijami so usposabljanje velikih nevronskih mrež, kot so jezikovni modeli v AI, simulacije za razvoj funkcionalnih materialov, ustvarjanje digitalnih dvojčkov človeškega srca ali možganov za medicinske namene, potrjevanje kvantnih računalnikov in simulacije naravnih procesov (na primer zemeljskega podnebja).

Stroški vzpostavitve sistema in njegovega delovanja za obdobje šestih letih so predvideni v območju 500 milijonov evrov. Polovico sredstev za JUPITER zagotavlja Evropska unija, drugi dve četrtini pa nemško zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave oziroma ministrstvo za kulturo in znanost zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija.

Računalniški sistem bo sestavljen iz visoko razširljivega modula Booster in tesno povezanega modula z gručami za splošne namene.Ta modul bo temeljil na SiPearlovem novem procesorju Rhea, ki se lahko pohvali z izjemno pasovno širino pomnilnika in propustnostjo za najbolj zapletene delovne obremenitve. Modul Booster bo poleg procesorjev Rhea vseboval tudi platformo NVIDIA, zasnovano za uporabo v podatkovnih centrih naslednje generacije, s poudarkom na umetni inteligenci in računskih simulacijah.