Objavljeno: 21.11.2023 05:00

V OpenAI popoln kaos, Altman dobil službo v Microsoftu

En vikend je v računalništvu dolga doba. OpenAI je v tem času odpustil ustanovitelja Sama Altmana, zamenjal ne enega, temveč tri nove izvršne direktorje in doživel upor zaposlenih, medtem ko je Altman z nekaj prebežniki dobil službo v – Microsoftu.

Upravni odbor, ki je odpustil Sama Altmana, se je znašel pod hudim pritiskom, ko so zaposleni zagrozili z množičnim odhodom. Terjajo odstop upravnega odbora, ker dvomijo o njegovi kompetentnosti glede na zmedo, ki jo je zakuhal z Altmanovo odslovitvijo. Prav tako želijo, da se Altman vrne. Odprto pismo je podpisalo 650 od 770 zaposlenih. Zanimivo je, da je pismo podpisal tudi Ilya Sutskever, ki je član tega istega odbora in neuradno eden izmed krivcev, da so Altmana sploh odpustili. Pravi, da obžaluje te dogodke in bo skušal ponovno združiti podjetje.

To bo nekoliko teže, ker mu je Satya Nadella v Microsoftu že uredil novo delovno okolje. A po drugi strani je Altman zapisal, da bodo tako ali drugače še naprej delali skupaj in da gre za eno poslanstvo in eno ekipo.

OpenAI trenutno vodi Emmett Shear, potem ko je začasna direktorica Mira Murati zdržala dober dan in pol.