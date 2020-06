V novih nadgradnji Windows 10 bo/je ukinjeno:

Vsaka nova nadgradnja oz. podrazličica Windows 10 navadno prinese kakšno novo malenkost, hkrati pa tudi kaj ukine.

Nova podrazličica 2004 je po Microsoftovih besedah ukinila razvoj Companion Device Framework, ki so ga nekateri razvijalci potrebovali za povezovanje z napravami Internet stvari (IoT), ukinila razvoj »starega« brskalnika Microsoft Edge in ukinila nadaljnji razvoj Dinamičnih diskov. Tudi digitalna pomočnica Cortana po novem ni več integrirana v Windows (na voljo je kot ločena aplikacija, sčasoma pa bo postala del Microsoft Teams), ukinjena pa je tudi podpora za Windows to Go (podpora za zagonski Windows USB ključek).

Novi brskalnik Edge temelji na odprtokodni osnovi Chromium, zato je zelo podoben Googlovemu Chromu in je na voljo z Okensko nadgradnjo. Ali pa si ga namestimo sami, tukaj. Ali pa seveda še vedno uporabljamo Firefox ali Chrome 😉

Dinamični diski so nekakšen programski sistem RAID, ki je v sistemu Windows že od prvih Windows NT 3.5 (1994!), od Windows 8 naprej pa jih nadomešča sistem Storage Spaces. Slednji bo od ene naslednjih različic edini sistem programskega varovanja diskov. Med drugim omogoča tudi samodejno razširjanje in manjšanje diskovnih polj, kar že dalj časa omogočajo tudi »unixoidni« sistemi, ki jih denimo uporabljajo sistemi Drobo, Synology in drugi.

Microsoft včasih z ukinitvami določenih delov Windows oz. programov tudi zamoči. Leta 2017 so denimo napovedali ukinitev aplikacije Paint, po protestu uporabnikov pojasnili, da bo še vedno na voljo kot ločena aplikacija, nato pa se odločili, da je vendarle ne bodo ukinili.

ZDNet