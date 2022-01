V novem Monitorju vse o električnih kolesih

V novi številki Monitorja si lahko v naslovni temi številke preberete vse o električnih kolesih. Pišemo o tem, kako sploh delujejo, največji predsodki in zmote, kako izbrati pravo kolo za nas, pa tudi o nadzornih aplikacijah in »friziranje« takih koles. Dotaknemo se seveda tudi vseh vrst koles in kje je elektrifikacija najbolj popularna, seveda pa ne moremo mimo prodajnih številk, ki so zlasti v zadnjih dveh letih poletele v nebo.

Med preizkusi sta se na naših zapestjih tokrat znašli dve pametni uri – Huaweijeva Watch GT 3 in Samsungova Galaxy Watch 4 Classic. Obe sta uri višjega cenovnega razreda, a se med seboj še kako razlikujeta – vsaka ima nekaj različnih prednosti in tudi slabosti. Omenimo še Synologyjev strežnik DS-1621xs+, najzmogljivejši strežnik NAS, ki smo jih kdaj preizkusili, z vgrajenim procesorjem Intel Xeon in omrežnim priključkom 10 GbE.

Tudi med nenehnimi preizkusi imamo kar nekaj zanimivih novih telefonov. Najbolj v oči skoči Samsungov Galaxy S21 FE. Pripona FE pomeni »Fan Edition«, torej različico, namenjeno zahtevnim navdušencem, saj gre za telefon, ki prinaša strojno opremo klasičnega Galaxy S21 v nekoliko cenejšem paketu. Morda je nenavadno le to, da je prišel praktično leto dni po svojem dražjem sestrskem modelu.

Zraven smo tokrat preizkusili še štiri zanimive telefone treh različnih kitajskih proizvajalcev. Najbolj izstopa Realme GT Neo 2, presenetljivo zmogljiv model, ki se mirno kosa z dražjo konkurenco. A tudi ostali trije, Realme GT Master Edition, Honor 50 Lite in Xiaomi 11 Lite 5G NE, so zelo zanimivi in predstavljajo odlično izbiro v srednjem cenovnem razredu, spet pa ima vsak svoje prednosti, pa seveda tudi slabosti.

Na precepu med računalništvom in družboslovjem najdemo tokrat kar nekaj zanimivih člankov. Denimo članek o razkolu med zahodom (predvsem ZDA) in vzhodom (Kitajsko) na področju digitalne ekonomije. Ali pa o neobvezujočem memorandumu, ki sta ga v začetku decembra 2021 podpisala Vlada republike Slovenije in Google. Gre za temeljni dokument za izvedbo investicij družbe Google v slovenska znanja in rešitve, mi smo se pa poglobili v vsebino tega sporazuma. Pišemo pa tudi o tem, kako teorije zarot v zadnjih letih v spletu cvetijo in zakaj ravno sedaj.

Med tujimi članki velja omeniti članek o »industriji« plačanih hekerjih, med nasveti pa o tem, kako si »resetirati« digitalno življenje v družabnih omrežjih.

V poslovni prilogi Monitor Pro pa tokrat o 3D tisku ter o razlogih za pomanjkanje polprevodnikov.

Naslednja številka Monitorja izide 22. februarja.

Monitor je v obliki HTML na voljo tukaj: www.monitor.si/revija/februar-2022

