V Nemčiji so začeli uporabljati semaforje z umetno inteligenco

V mestu Hamm, na področju nemške pokrajine Severno Porenje-Vestfalija so postavili semaforizirano križišče, ki ga v celoti nadzira umetna inteligenca.

Prvi semaforji z umetno inteligenco uporabljajo sistem kamer awareAI, s pomočjo katerega algoritmi glede na zbrane informacije nato usmerjajo promet. Sistem na primer prepozna kolesarja 70 metrov pred križiščem in ga upošteva v svojih izračunih za trajanje zelenih faz. Umetna inteligenca prepozna tudi posamezne pešce ali celotne skupine, kot so šolski razredi, ter zeleno fazo podaljša, tako da lahko celotna skupina prečka cesto. Za varnost podatkov je poskrbljeno, saj so uporabniki cest v nadzorni sistem zabeleženi le za kratek čas in se ne shranjujejo.

Podobnih projektov je po svetu še več. Razvijajo se sistemi, ki bi prometni tok na križiščih optimizirali s strojnim učenjem, medtem ko avtonomni avtomobili iščejo način, kako bi zanesljivo komunicirali s semaforiziranimi sistemi. Tudi v praksi se premika, v Münchnu semaforji na 22 križiščih voznikom pokažejo, katero hitrost morajo izbrati, da bodo prečkali križišče, ko bo luč zelena, medtem ko so v Londonu luči za pešce privzeto zelene in postanejo rdeče le, ko se križišču približa vozilo.