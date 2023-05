V Montani prepovedali TikTok

Prepovedi TikToka, ki so doslej obsegale v glavnem različne službene naprave v podjetjih in javni upravi, so se začele širiti. V ZDA je zvezna država Montana sprejela zakon, po katerem bo od 1. januarja prihodnje leto uporaba TikToka prepovedana na vseh osebnih pametnih napravah.

Zakon so sprejeli že minuli mesec, ta teden pa ga je podpisal še guverner, s čimer je zakonodajni postopek zaključen. V praksi prepoved pomeni, da spletne tržnice ne bodo smele več ponujati TikToka, kdor pa že ima naloženega (ali ga dobi kako drugače, denimo iz apk) seveda ničesar ne krši.

Razumljivo je bil odziv lastnika ByteDance odločen. Trdijo, da s tem Montana krši ustavne pravice svojim državljanom. Dodajajo, da imajo več sto tisoč uporabnikov v teh zvezni državi z milijonom prebivalcev. Zato so napovedali izpodbijanje zakona na sodišču.

Medtem je guverner Montane dejal, da s tem zakonom izpolnjujejo dolžnost, ki jo imajo do svojih državljanov. Med drugim jih bodo zaščitili pred nadzorom, ki ga domnevno izvaja kitajska komunistična partija. ByteDance odločno zanika, da bi imel kakršne koli povezave s kitajskimi oblastmi ali da bi vohunili.