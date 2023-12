V Montani blokada TikToka za zdaj odpravljena

Blokada posameznih spletnih storitev ni le tehnično praktično nemogoča, pogosto tudi zakonita ni. TikTok je marsikomu na Zahodu trn v peti, v ameriški zvezni državi Montana pa so ga aprila kar prepovedali. Včeraj zvečer je okrožno sodišče z začasno odredbo prepoved blokiralo, ker da gre za prekomerni poseg v ustavne pravice in prekoračitev pristojnosti.

TikToka oziroma kitajski lastnik ByteDance je maja vložil tožbo zoper Montano, v kateri je državi očital kršitev prvega amandmaja, ki zagotavlja pravico do svobode govora. Kolektivno tožbo so vložili tudi uporabniki TikToka. V prvi stopnji jim je uspelo, saj je sodišče do končne vsebinske odločitve zadržalo blokado.

S tožilstva v Montani so sporočili, da se lahko analiza še spremeni, ko bo primer tekel. Trenutno razmišljajo o nadaljnjih korakih, kako v postopku prestaviti svoje argumente celovite. Trdijo namreč, da prek TikToka kitajska komunistična partija vohuni za ameriškimi državljani oziroma zbira njihove osebne podatke. TikTok očitke ostro zanika.

Medtem ko je splošna prepoved TikToka problematična, pa so številne države v ZDA in po svetu prepovedale uporabo aplikacije na službenih napravah.