Objavljeno: 9.6.2025 07:00

V milijonskem primeru na britanskem sodišču odvetnik zlorabil umetno inteligenco

Tudi na tej strani Atlantika, sicer na Otoku, se je odvetnik znašel v hudih škripcih, ker je sodišču predložil zahtevek, ki mu ga je napisala umetna inteligenca. V njem se je skliceval na neobstoječe primere, za kar mu sedaj grozi celo zaporna kazen.

Sodnica na višjem sodišču v Londonu je dejala, da ima nepravilna uporaba umetne inteligence hude posledice za delovanje sodišč in zaupanje javnosti v sodni sistem. Nazadnje se je to zgodilo v 90 milijonov funtov težkem primeru, v katerega je vpletena tudi katarska centralna banka. Odvetnik je pred sodiščem citiral 18 preteklih primerov, ki v resnici ne obstajajo. Predlagala mu jih je umetna inteligenca, sam pa ni opravil domače naloge in virov preveril.

Na sodišču je krivdo sicer prevzel tožnik Hamad Al-Haroun, ki je želel s tem zaščititi svojega odvetnika Abida Hussaina. Sodnica je to označila kot še bolj bizarno, saj bi se moral klient zanašati na odvetnika in njegovo znanje o minulih primerih, ne pa obratno.

To ni edini primer. V drugi tožbi glede prebivališča je odvetnica pred sodiščem navedla pet neobstoječih primerov. Uporabo umetne inteligence je zanikala, a ni znala prepričljivo pojasniti, kaj se je zgodilo in od kod neobstoječi viri.

Sodnica je pojasnila, da v takšnih primerih sodišče vloge razume kot zavajanje in nespoštovanje sodišča (contempt), kar je v skrajnem primeru lahko kaznovano z zaporno kaznijo. Poudarila je, da je treba umetno inteligenco uporabljati premišljeno. Navedeni primeri to niso.