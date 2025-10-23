Objavljeno: 23.10.2025 05:00

V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

Britanska policija je šele v zadnjih tednih stopila na prste kriminalcem, ki so vzpostavili organizirano skupino za prevoz ukradenih telefonov na Kitajsko, kjer se lahko brez težav uporabljajo. Število tatvin je poraslo po letu 2017, ko je britanska policija zaradi znižanja financiranja sporočila, da ne bo preveč preiskovala tatvin malih vrednosti, temveč se bodo osredotočili na hujša kazniva dejanja. Električna kosila in skiroji pa so tedaj tatovom ponudili odlično prevozno sredstvo za krajo in pobeg. Po Londonu se vozijo člani organizirane skupine, ki vam zamaskirani izpulijo telefon in odbrzijo v noč (ali dan).

Septembra so izvedli več hišnih preiskav in racij, med katerimi so zasegli 2000 telefonov in 200.000 funtov. Ukradene telefone hitro zavijejo v aluminijasto folijo, da prekinejo kakršnokoli komunikacijo z omrežjem in onesposobijo funkcijo Find My iPhone. Potem jih naložijo na letala in odpremijo na Kitajsko, kjer jih je možno uporabljati brez težav.

Zahodni operaterji si namreč izmenjujejo serijske številke ukradenih telefonov, zato se ne morejo povezati v omrežje. Kitajski operaterji pri tej izmenjavi ne sodelujejo, zato tam deluje vsak telefon. Podobno velja za nekatere afriške operaterje, denimo alžirske. Nekoliko redkeje telefone ponastavijo ali razstavijo in jih ponovno uporabijo v Evropi, največkrat za rezervne dele.

Edina univerzalna rešitev je več pozornosti. Hoja s telefonom v roki, zlasti če nismo pozorni na okolico, je pač tvegana. Kakor v javnosti ne štejemo tisočev evrov, je treba tudi na telefone paziti.