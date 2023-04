V Ljubljani poteka največji festival video iger v Sloveniji

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je danes začel festival videoiger in e-športa Game Gang Show, ki ga njegovi organizatorji označujejo za največji tovrstni dogodek v Sloveniji. Na festivalu do nedelje pričakujejo 10.000 obiskovalcev.

Po besedah organizatorjev dogodka, podjetja Big Bang in agencije Sport Media Focus, je namen predstaviti in približati e-športe in industrijo videoiger slovenski javnosti.

Obiskovalci festivala bodo tako na Gospodarskem razstavišču lahko preizkusili preko sto različnih igralnih sistemov, od starejših "retro" konzol do najnovejših platform in iger.

Na dogodku bodo sodelovale tudi najboljše igričarske ekipe iz širše regije in tudi približno 25 profesionalnih tekmovalcev, ki se bodo borili za krono najboljšega na spektaklu Game Gang Show Ljubljana 2023, so sporočili iz Sport Media Focusa.

Temelj e-športnega dela festivala bodo turnirji iger Counter-Strike: Global Offensive, Valorant in League of Legends na PC ter FIFA 23 na konzolah, z nagradnim skladom preko 10.000 evrov.

Dogajanje bodo dopolnili tudi pogovorni dogodki, glasba in namizne igre, organizatorji pa so napovedali tudi udeležbo priljubljenih slovenskih igričarskih vplivnežev, "cosplayerjev" in igralcev.

