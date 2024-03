V letu 2023 je več kot 60 % držav razvijalo digitalno valuto

Digitalne valute centralne banke ali CBDC (Central Bank Digital Currency) so v zadnjih letih postale povsod po svetu zelo priljubljena tema, saj so države začele čutiti padec gotovinskih plačil in naraščanje priljubljenosti kriptovalut. Posledično je po podatkih, ki jih navaja AltIndex.com, več kot 60% držav po svetu lani delalo na razvoju svoje digitalne valute centralne banke.

Doslej je le peščica držav že uvedla svoje digitalne valute CBDC, številne vlade pa še preučujejo možnost uporabe digitalnih oblik denarja centralne banke. Po zadnjih podatkih je le 11 držav v celoti uvedlo digitalno valuto v svoj pravni red.

Po drugi strani pa drži, da so v svetu, v katerem prevladujejo digitalni plasčilni sistemi Google Pay, Apple Pay in Alipay, vsakodnevne transakcije močno odvisne od zasebnih podjetij in ne od centralnih bank. Trg tovrstnih digitalnih plačilnih storitev je ogromen, saj več kot 1,7 milijarde ljudi še vedno nima bančnih računov in zato uporablja drage alternative.

Neodvisne kriptovalute marsikje razumejo tudi tudi kot grožnje, saj lahko te zmanjšajo državno oblast. Zaradi vseh teh razlogov so vlade in centralne banke začele raziskovati uporabo digitalnih valut, ki jih podpirajo vlada in širše politične skupnosti, denimo Evropska unija.

Glavni cilj CBDC je podjetjem in potrošnikom zagotoviti finančno varnost, zasebnost, dostopnost in udobje med upravljanjem njihovih plačil. Te digitalne valute, ki jih podpira država in nadzoruje centralna banka, lahko tudi zmanjšajo stroške čezmejnih transakcij in tistim, ki uporabljajo alternativne metode prenosa denarja, zagotovijo cenovno ugodnejše možnosti.

Najnovejše raziskave kažejo, da digitalne valute trenutno preučuje 130 držav, kar predstavlja 98 % svetovnega BDP, od tega je 64 držav v napredni fazi raziskovanja CBDC in blizu konkretnih korakov za uvedbo digitalnih valut. Med temi je skoraj vsaka država skupine G20, kjer je lani bil dosežen pomemben napredek, devet držav pa je že uvedlo pilotske projekte. Kitajski pilotni poizkus plačevanja z digitalno valuto denimo vključuje 260 milijonov ljudi, preizkušajo pa kar okoli 200 scenarijev rabe, med katerimi so e-trgovina, javni prevoz in stimulativna plačila.