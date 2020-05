V koprskem pristanišču s 5G izboljšujejo pretovor

V našem pristanišču bodo postavili mobilno omrežje naslednje generacije (5G), s čimer bodo razvijali in preizkušali nove rešitve na področju logistike in transporta. Gre za evropski projekt 5G-Loginnov iz programa Horizon 2020, v katerem sodelujeta tudi pristanišči Hamburg in Pirej.

Iz Slovenije v projektu sodelujejo Luka Koper, Telekom Slovenije in ljubljanski Internet internet. V Kopru bodo z omrežjem 5G pokrili kontejnerski terminal, kar naj bi se zgodilo konec leta. Odobreni projekt se šele začenja izvajati in bo trajal tri leta, torej do septembra 2023. Evropska komisija bo prispevala 70 odstotkov sredstev, kar je običajno sofinanciranje za komercialne (torej neakademske) partnerje v projektih Horizon 2020. Luka Koper na primer že sodeluje v dveh drugih projektih iz tega programa, ki sta povezana z izboljšanjem varnosti kritične infrastrukture in s kibernetsko varnostjo.

V prihodnjih treh letih bodo vzpostavili razvojno-testno omrežje pete generacije, kjer bodo preizkušali rešitve za optimizacijo pristaniških procesov in povišanje učinkovitosti, so pojasnili v Luki. Tako omrežje ponuja boljšo pokritost območja ter hitrejši prenos več podatkov, kar olajša postopke pri sledenju, načrtovanju in analizi pretovora. Ker so postopki lahko učinkovitejši, se zmanjša poraba električne energije in drugih virov, kar je tudi okolju prijaznejše.

Preizkusi 5G se, kot je to običaj z vsako generacije mobilnih omrežij, izvajajo na več koncih. AKOS je izdal že 33 odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za mobilne storitve, ki se lahko uporabijo tudi za 5G. AKOS namreč podeljuje frekvence tehnološko nevtralno, torej ne za 5G, temveč za izrabo določenih frekvenc. Tehnologije, ki se na njih uporabljajo, so različne, med njimi pa tudi 5G. Do konca leta pa načrtujejo izvedbo javnega razpisa za frekvence za redno uporabo.