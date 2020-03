V kaotični menu za deljenje v Androidu prihaja malce reda

Portal 9to5Google poroča, da zadnji varnostni popravki za telefone Pixel vnašajo tudi nekaj reda v vedno prenapolnjen androidni meni za deljenje »Share« - po novem bomo lahko najbolj uporabljane aplikacije za deljenje pripeli na vrh spiska.

Odprtost Androida, v nasprotju z Applovim iOSom, ima tudi slabosti in ena izmed njih je kaotičnost, ki se pojavi, ko je na telefonu nameščena množica aplikacij. S slednjo smo se že velikokrat srečali vsi, ko poskušamo kakršenkoli dokument (ali povezavo) deliti preko neke aplikacije – spisek aplikacij, ki se pokaže takrat, je nepregleden. Kajti prav vsaka aplikacija, ki smo jo namestili omogoča nekakšen način za deljenje, česarkoli pač že. Android je sicer dovolj pameten, da se trudi vrstni red aplikacij prilagajati v tej smeri, da so pri vrhu najbolj uporabljane aplikacije, toda to včasih ni dovolj.

Novi Android 11 bo prinesel možnost, da bomo z daljšim pritiskom na ikono aplikacijo pripeli na vrh. Na tak način bo mogoče pripeti do štiri aplikacije. Uporabniki telefonov Google Pixel lahko to počnejo že sedaj.