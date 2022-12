Objavljeno: 9.12.2022 12:00

V Kanadi tožba za odvisnost od – igre Fortnite!

Kanadski sodnik je odobril zahtevo za vložitev skupinske tožbe proti podjetju Epic Games. Trije starši so se namreč odločili tožiti podjetje, ki je založnik igre Fortnite, saj da ta povzroča odvisnost.

Tožniki so v svoji vlogi zapisali, da so njihovi otroci zaradi Fortnitea nehali jesti in spati, ter se niso več tuširali. Omenjen je primer otroka, ki je v dveh letih igro igral kar 7700 ur, kar v povprečju pomeni več kot 10 ur na dan, vsak dan.

Tožniki so še zapisali, da je igra Fortnite namenoma narejena tako, da je zasvojljiva in da je mednarodna zdravstvena organizacija (WHO) že leta 2018 računalniške igre umestila na seznam odvisnosti.

Sodnik je odločil, da se lahko skupinski tožbi pridružijo vsi igralci, ki »so doživeli simptome odvisnosti« in so igro v izvedbi Battle Royale igrali od 1. septembrom 2017 naprej. Odvisnost od iger je še primerjal z odvisnostjo od tobačnih izdelkov, ki je bila dolga desetletja nepriznana in prepoznana.

Epic je sicer s Fortniteom imel že 9 milijard dolarjev prihodkov (igralci lahko v igri kupujejo t.i. »V Buckse«), trenutno pa jo igra 350 milijonov igralcev po celem svetu.

BBC