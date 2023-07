Objavljeno: 5.7.2023 07:00

V Kanadi obvezno plačevanje za novice, Google bo protestno odstranil povezave

V Kanadi te tedne poteka bitka, ki smo jo v Avstraliji spremljali lani. Kanada je sprejela nov zakon o novicah na internetu, ki agregatorjem in ostalim sekundarnim ponudnikom nalaga plačilo za njihovo uporabo. Google, Facebook in podobne platforme morajo skleniti dogovore s ponudniki novic o plačilu za uporabo na svojih platformah. Odziv je bil silovit.

Najprej je Facebook (Meta) sporočil, da bo na svoji platformi raje onemogočil deljenje povezav do kanadskih novic, kakor da bi sklenil dogovor z založniki. Sedaj je sledil še Google, ki je napovedal isto. Google News raje ne bo več stregel kanadskih novic uporabnikom.

V Avstraliji so podoben zakon sprejeli zakon in tudi tam sta Facebook in Google protestirala. Na koncu so sprejeli nekaj popravkov, a Facebook in Google sta sklenila dogovore s 30 medijskimi hišami. Uporaba izvlečkov novic, četudi obsegajo le nekaj stavkov, pač ni zastonj.

Google in Facebook trdita, da je kanadski zakon neizvedljiv v praksi. Po drugi strani so kanadske oblasti izračunale, da bodo medijske hiše dobile vsaj 329 milijonov kanadskih dolarjev. A če bo Google res umaknil povezave do kanadskih spletnih strani, bo rezultat v resnici negativen, saj jim zagotavlja 30-40 odstotkov prometa.

Kanadski zakon bo začel veljati čez pol leta in tedaj bo Google umaknil povezave, če se ne bodo sporazumeli. Google vztraja, da želi sodelovati z odločevalci in regulatorji pri rešitvi tega "problema".