V kabinetu predsednika vlade so razumevajoči do težav teoretikov zarot

Kot pišejo kolegi v današnji Mladini, so se v kabinetu predsednika vlade odzvali na dopis, ki ga je poslala organizacija Civilna Iniciativa Modro Nebo (CIMN) in v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi domnevnega »geoinženiringa« nad Slovenijo.

Kot pišejo v Mladini, je Civilna Iniciativa Modro Nebo (CIMN) »slovensko združenje tistih, ki so prepričani v najrazličnejše teorije zarot. Številni podporniki društva verjamejo, da svetovna elita s pomočjo letal po ljudeh praši strupe in z laserskim orožjem neti požare, da nam želijo korporacije z omrežjem 5G uničiti možgane ipd. V društvu nasprotujejo obveznemu cepljenju, ne verjamejo v globalno segrevanje planeta, poleg tega pa menijo, da je zemlja ploščata ter da so bili vsi sprehodi po vesolju posneti v Hollywoodu.« Organizacija ima na Facebooku 10 tisoč sledilcev.

Predstavnike CIMN je sprejel Andrej Hoivik (po izobrazbi kemik), na sestanku pa je morala biti tudi predstavnica agencije za okolje (ARSO) dr. Tanja Uršič. Nekako v smeri bivšega ministra Medveda, ki je januarja organiziral soočenje znanstvenikov in teoretikov zarote in izjavil »Saj ne vemo, kdo ima prav«.

Kot pišejo v Mladini, je Civilna Iniciativa Modro Nebo na svoji Facebook strani vladi predstavila predstavitev o vremenskem vojskovanju, pa tudi »biološkem, kemičnem in frekvenčnem vojskovanju«. V društvu so izrazili ogorčenje, ker naj bi se sevanje mobilnih stolpov med koronakrizo v večini krajev povečalo vsaj za trikrat, »vsi pa smo že mikrovalovno bolni«, so še zapisali.

Vsak komentar je odveč.