V Iranu odklop kriptorudarjev zaradi pomanjkanja električne energije

Iz Irana so sporočili, da bodo julija prekinili dobavo električne energije vsem uradno registriranim subjektom, ki rudarijo kriptovalute. V državi je trenutno 118 registriranih rudarjev bitcoina, ki morajo do začetka julija prenehati obratovati. Tedaj v Iranu pričakujejo največjo porabo električne energije, ki vsako poletne tradicionalno naraste.

V Iranu so cene električne energije izjemno nizke. Medtem ko v Sloveniji z vsemi prispevki kilovatna ura električne energije stane med 0,10 in 0,20 evra, so v Iranu cene pod 0,005 dolarja na kilovatno uro. To je bistveno manj tudi od okolice, saj je cena v Iraku denimo 0,024 dolarja na kilovatno uro. V Iranu je cena električne energije močno subvencionirana, kar državo stane 60 milijard dolarjev letno – in privablja kriptorudarje.

Iran je stalnica med najaktivnejšimi rudarji. Z 0,12 odstotka vse rudarske moči je (bil) trdno med deseterico držav, do lanskega leta pa je ta delež presegal štiri odstotke. Sklestile so ga lanske redukcije električne energije. V Iranu je bitcoin popularen tudi zato, ker se je z njim sorazmerno preprosto moč izogniti gospodarskim sankcijam.

Od leta 2019 Iran izdaja licence za rudarje, ki morajo plačevati dražjo električno energijo in vse narudarjene bitcoine prodati iranski centralni banki. A ko je poraba energije previsoka, jih tudi odklopijo – podobno kot pri nas Talum.