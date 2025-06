Objavljeno: 19.6.2025 07:00

V Iranu kibernetski napadi in izklop interneta

Iranske oblasti so državnim funkcionarjem prepovedale uporabo naprav, ki se lahko povezujejo z internetom. Iranska tiskovna agencija Fars poroča, da funkcionarji in njihovi varnostniki ne smejo uporabljati nobene opreme, ki se je sposobna povezati z javnim internetom ali telekomunikacijskimi omrežji. Temu je tako ali tako sledil praktično popolni internetni mrk v državi.

Kentnic in Netblocks, ki spremljata globalno internetno povezljivost, sta opazili, da je iranski internet promet v torek popoldne močno upadel. Kot kaže, gre za odločitev iranske vlade in ne posledico uničene infrastrukture. Ker Izrael močno napada državo tudi s kibernetskimi orodji, so v državi močno omejili dostop do interneta. Cloudflare poroča tudi, da je omejen dostop do mobilnih omrežij.

V Iranu so omejitve dostopa do interneta med večjimi nemiri že stalnica, nazadnje so leta 2019 internet izključili za šest dni. To pot razlog ni domači upor, temveč kibernetski napadi iz tujine. Je pa v Iranu neuradno aktivnih okoli 30.000-40.000 terminalov za Starlink, čeprav država uradno ni podprta.