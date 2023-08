V Excel prihaja Python

Mnenja o Excelovem prispevku k obdelovanju in predstavitvi podatkov v modernem svetu so zelo deljena, precej manjši rez pa zeva med mnenju o Pythonu. Sedaj se je Microsoft odločil, da v Excel vgradi Python, kar lahko uporabniki Microsoft 365 Insiders, ki so vključeni v kanal beta, že preizkusijo.

Microsoft je pojasnil, da bo novi Excel 365 dobil podporo za Python. Koda se bo izvajala oddaljeno v Microsoftovem oblaku, nato pa bo rezultat prikazan v preglednici. Uporabniki bodo lahko s Pythonom obdelovali podatke iz Excelovega zvezka, torej uporabljali Excelove formule, vrtljive tabele in grafe ter Pythonove knjižnice (Matplotlib, pandas, statsmodels).

Uporaba bo brezplačna, a funkcijo bo podpirala le plačljiva verzija Microsoft 365. Ko bo preizkusne dobe konec, bodo nekatere funkcije plačljive, so še dodali.

