Objavljeno: 4.8.2026 11:00

V Evropo prihaja kopiranje s telefonov iPhone na računalnike PC

Apple pod pritiskom Evropske unije in Zakona o digitalnih trgih (DMA) pripravlja možnost neposrednega kopiranja in lepljenja vsebine med telefoni iPhone in računalniki z operacijskim sistemom Windows.

Funkcija, ki naj bi po trenutnih načrtih v Evropski uniji izšla jeseni 2027 v sklopu posodobitve iOS 28, bo omogočala enostavno sinhronizacijo besedila in datotek brez zapletenih postopkov ali uporabe drugih aplikacij. Postopek se je začel marca 2026, ko je Microsoft prek uradnega Applovega portala za zahteve glede interoperabilnosti podal pobudo za dostop do skupnega odložišča. Pri Microsoftu poudarjajo, da uporabniki na svojih napravah pričakujejo preprosto deljenje vsebin, kar je bilo do zdaj na iOS precej omejeno. Trenutne rešitve namreč zahtevajo, da je aplikacija ves čas odprta v ospredju, uporabnik pa mora vsakič znova potrditi dovoljenje za prenos. Apple je zahtevo preučil ter jo konec junija 2026 odobril. Nova tehnična rešitev bo temeljila na ogrodju AccessorySetupKit, ki bo uporabnikom omogočila enkratno odobritev povezave med telefonom in računalnikom Windows. Čeprav Apple izpolnjuje zahteve EU in funkcijo razvija za evropski trg, obstaja verjetnost, da bo celostno povezovanje med napravami sčasoma postalo dostopno tudi uporabnikom drugod po svetu.