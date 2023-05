Objavljeno: 16.5.2023 07:00

V EU se obeta preiskava Microsoftovega Azura in morebitnega monopola

Microsoft je komajda dobil eno pozitivno mnenje Evropske komisije – resda v postopku druge vrste – pa se že obetajo nove težave. Po poročanju Bloomberga bo Evropska komisija kmalu začela preiskavo, ali Azure krši protimonopolno zakonodajo. Trenutno teče neuradni postopek pred začetkom preiskave, ko regulatorji pridobivajo mnenja od konkurence.

Komisijo zanima, ali Microsoft informacije, ki jih pridobi o konkurenci in strankah, izkorišča pri razvoju in trženju storitve v oblaku Azure. Njegove stranke na drugih področjih so namreč tudi ponudniki konkurenčnih storitev Azuru. Ti se namreč že dlje časa pritožujejo, da Microsoft počne prav to. Do danes se lahko konkurentje izpovedo Komisiji, do konca meseca pa lahko pošljejo uradne komentarje, ki ne bodo tajni. To kaže, da se utegne junija začeti uradna preiskava.

Doslej so se pritožili OVH Cloud, italijanska Aruba, Danish Cloud Association in Nextcloud. Microsoft razvoja dogodkov uradno ni komentiral, Komisija pa je potrdila, le da so prejeli navedene pritožbe.

Bloomberg