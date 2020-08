V boju z Applom na pomoč Epicu vskočil tudi Microsoft

V pravni boj Epic Games, razvijalca ultra priljubljene igre Fortnite, proti Applu, je vskočil tudi Microsoft. Sodišču je sporočil, da je odvzem razvijalskih pravic Epicu škodljiv in celo varnostno nevaren za celoten ekosistem iger.

Epic Games je namreč lastnik igralnega pogona Unreal Engine, ki teče na različnih platformah, tudi na Applovih telefonih/tablicah (iOS) in računalnikih Mac. Ker je Apple zaradi Epicovega poskusa zaobiti zaračunavanje 30% provizije podjetju zagrozil odvzeti razvijalske pravice, obstaja nevarnost, da bo pogon Unreal Engine na Applovih platformah počasi »umrl«. Epic ga namreč ne bo mogel nadgrajevati in ga prilagajati novi sistemski in strojni opremi, s tem pa bi nastopile hude težave tudi za množico razvijalcev iger, ki ga uporabljajo.

Med uporabniki Unreal Engine je tudi Microsoft. Vodja oddelka za razvoj iger zunanjih razvijalcev na sistemu Xbox, je v svoji podpori podjetju Epic, ki jo je predal sodišču, zapisal, da bi bila defacto prepoved nadaljnjega razvoja Unreal Engine na Mac OSX in iOS katastrofalna. Marsikatero podjetje, tudi Microsoft (za primer je omenil Microsoftovo igro Forza) pogon uporablja zato, ker bi bilo ekonomsko nevzdržno igro ločeno razvijati za vse platforme (PC, Xbox, OSX, iOS…). Ob ukinitvi tega pogona na eni izmed platform bi se morala podjetja odločati med ukinitvijo razvoja igre, ukinitvijo podpore le platformi Mac/iOS oz. razvojem popolnoma nove različice le za Mac/iOS.

Videti je, da se boj razplamteva, Epic in Apple pa postopoma razkrivata svoja orožja in podpornike. Zanimivo je denimo branje elektronskih sporočil, ki so »letela« med Epicom in Applom. Šef in ustanovitelj Epica, Tim Sweeney, je denimo pisal elektronsko pošto »Timu, Philu, Craigu in Mattu« (Tim Cook, Phil Schiller, Craig Federighi, Matt Fischer) v katerem jih je prosil (no, zahteval) za izjemo v plačilnem sistemu, s katero bi se Epic izognil Applovi proviziji, v odgovor pa je dobil strog pravniški odgovor Applove pravne pisarne. Na koncu se je debata izrodila v Applovo obtožbo, da je Epic z vklopom lastnega plačilnega sistema v resnici kradel iz Applovega žepa (»shoplifting«).

Kdo bo zmagal – Epic s pomočjo mogočnih prijateljev ali še bolj mogočni »mafijski« Apple? Zdi se, da Applu njegova velikost (prvo podjetje, ki do seglo borzno vrednost 2000 milijard dolarjev) tokrat bolj škodi, kot koristi.