V Avstraliji bodo socialna omrežja morala preverjati starost uporabnikov

V Avstraliji pripravljajo zakon, po katerem bodo internetnim velikanom naložili dodatne odgovornosti pri ravnanju s svojimi uporabniki.

Socialna omrežja, pod katere se bodo šteli velikani kot je Facebook, pa tudi forum Reddit, storitev Onlyfans in celo platforme kot sta WhatsApp in Zoom, bodo morala preverjati starost uporabnikov. Še več, za dostop mlajših od 16 let bo potrebno soglasje staršev oz. legalnih skrbnikov.

Drugi del zakona bo urejal zbiranje podatkov, kot ga opravljajo Apple, Google ali Amazon, uporabnik pa bo imel možnost podjetjem kadarkoli prepovedati upravljanje s svojimi podatki.

V osnutku zakona so za nespoštovanje zagrožene drastične kazni, ki lahko dosežejo kar 10 odstotkov letnega prometa (ne dobička!) podjetja.