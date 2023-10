V Ameriki tetovirajo roboti

V ameriškem mestu Austin so odprli nov studio, v katerem namesto ljudi tetoviranje opravljajo roboti.

Mlado zagonsko podjetje Blackdot je predstavilo novo tehnologijo, ki omogoča, da umetniki z vsega sveta naložijo svoje umetnine v oblak, nakar jih strankam na kožo tetovirajo roboti. Njihova metoda tetoviranja je podobna slikarskemu slogu pointilizma, imenovanemu dotwork ali blackwork. Roboti pred začetkom tetoviranja z nekaj majhnimi testnimi pikami spoznajo kožo stranke in nato določijo natančno število vbodov, potrebnih za popolno tetovažo. Podjetje trdi, da je robotsko tetoviranje za stranko skoraj brez bolečin in veliko hitrejše, kot klasično. Cena za tetovažo pri podjetju Blackdot je za zdaj precej visoka in znaša kar 10.000 ameriških dolarjev, zato si je povprečen ljubitelj tatujev še nekaj časa ne bo mogel privoščiti.