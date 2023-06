Objavljeno: 30.6.2023 05:00

V Ameriki bo standardni priključek za električna vozila kar Teslin

Situacija z več priključki za polnjenje električnih vozil, ki med seboj niso združljivi, ni vzdržna in ne koristi nikomur. V Severni Ameriki se pozna, da je bila Tesla daleč pred vsemi, zato bo njen priključek postal standard.

Ko je lani Tesla standard odprla, je postalo jasno, da se bo standardizacija najverjetneje zgodila prav z njihovim priključkom. Sedaj je Society of Automotive Engineers (SAE International) potrdil, da bo Teslin priključek postal standard v Severni Ameriki (North American Charging Standard (NACS)). V praksi to pomeni, da bo lahko priključke NACS izdeloval kdorkoli. Ford Motor Company, General Motors in Rivian so že napovedali, da bodo njihovi električni avtomobili uporabljali NACS.

Del infrastrukture bo tudi sistem javnih in zasebnih ključev (PKI), ki bo zaščitil polnjenje pred kibernetskimi napadi. Polnjene namreč že zdavnaj ni več zgolj tok energije, temveč gre tudi za podatkovno povezavo, saj se avtomobil in polnilnica izdatno pogovarjata.

V Evropi prevladujoč standard ostaja CCS.