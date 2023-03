V 95. letu je umrl ustanovitelj Intela Gordon Moore

V petek zvečer je na svojem domu na Havajih umrl Gordon Moore, soustanovitelj podjetja Intel in oče legendarnega Moorovega zakona. Moore je leta 1968 ustanovil podjetje Intel, ki je kasneje postal največji proizvajalec procesorjev za osebne računalnike na svetu in ki je odločilno vplival na razvoj sveta.

Moore se je rodil leta 1929 v Kaliforniji ter študiral kemijo. Po doktoratu na Caltechu leta 1954 je odšel delat na Univerzo John Hopkins, od koder ga je leta 1956 William Shockley pritegnil v visokotehnološko podjetje Shockley Semiconductor Laboratory. Tam je ostal le dobro leto dni, saj se je leta 1957 zgodil verjetno najznamenitejši upor v Silicijevi dolini. Izdajalskih osem – Julius Blank, Victor Grinich, Jean Hoerni, Eugene Kleiner, Jay Last, Gordon Moore, Robert Noyce in Sheldon Roberts – je bilo s Schockleyjevim vodenjem in neukrepanjem uprave tako nezadovoljnih, da so šli na svoje. S finančno podporo Shermana Fairchilda so ustanovili podjetje Fairchild Semiconductor, ki je kasneje postalo vodilno na področju silicijevih polprevodnikov. Ustvarili so prvi mikročip in enostavni postopek za izdelavo tranzistorjev na polprevodniških vezjih. Podjetje je bilo pomemben inkubator, ki je neposredno ali posredno postavilo na noge številna pomembna podjetja iz Silicijeve doline.

Moore in Noyce sta leta 1968 zbrala vsak 250.000 dolarjev poiskali dodatni zagonski kapital in ustanovila podjetje Integrated Electronics ali na kratko Intel. Še pred tem, leta 1965, pa je Moore napisal znameniti članek, v katerem je napovedal, da se bo vsaki dve leti število tranzistorjev na enaki površini podvojilo. Od tod izvira danes bolj znana varianta napovedi, da se računska moč eksponentno povečuje, kar še vedno drži. Moore je Intel vodil do leta 1975, ko je postal predsednik, nato pa so leta 1979 imenovali za predsednika upravnega odbora in izvršnega direktorja, kar je ostal do leta 1987. Kot predsednik podjetja je odstopil leta 1997 in postal zaslužni predsednik, leta 2006 pa se je upokojil.

Njegova zapuščina je raznolika, najbolj pa ga bo zgodovina pomnila kot ustanovitelja Intela in očeta Moorovega zakona. Tudi zaradi Moora je svet danes povsem drugačen, kot bi bil sicer.