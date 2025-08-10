Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 10.8.2025 07:00 | Teme: umetna inteligenca

Uvajanje OpenAI GPT-5: Med navdušenjem in ogorčenjem uporabnikov

Uvedba nove generacije jezikovnega modela, GPT-5, s strani podjetja OpenAI ni potekala gladko. Ključni vir frustracij za uporabnike, tako tiste z brezplačnimi kot s plačljivimi naročninami, je bila odločitev OpenAI, da z uvedbo GPT-5 hkrati in brez predhodnega opozorila upokoji osem prejšnjih modelov, vključno z GPT-4o, o3 in drugimi različicami.

Ta poteza je čez noč porušila utečene delovne procese mnogih posameznikov in podjetij, ki so se zanašali na specifične zmožnosti različnih modelov za opravljanje svojih nalog.Na spletnih forumih, kot je Reddit, so se vsule pritožbe. Eden od uporabnikov je zapisal: »Vse, kar je naredilo ChatGPT dejansko uporabnega za moj potek dela, je izbrisano.« Drugi so bili še ostrejši.

Odziv OpenAI na val kritik je bil presenetljivo hiter. Sam Altman je v objavah na družbenih omrežjih in v spletni seji "na Redditu priznal, da je bila uvedba "malo bolj nerodna, kot smo upali". Pojasnil je, da so se pri uvedbi soočili s tehničnimi težavami, med drugim z napako v sistemu za samodejno preklapljanje med različicami modela, zaradi česar se je GPT-5 zdel občutno manj sposoben.

Najpomembnejša posledica pritiska uporabnikov je bila odločitev, da se plačljivim naročnikom (Plus, Pro in Team) omogoči ponoven dostop do modela GPT-4o.Altman je sporočil, da bodo spremljali uporabo in se odločili, kako dolgo bodo podpirali starejše modele. Poleg tega je obljubil podvojitev omejitev uporabe za plačljive uporabnike, da bi ublažil slabo voljo.

V širšem kontekstu incident osvetljuje kompleksno razmerje med razvijalci umetne inteligence in njihovo rastočo bazo uporabnikov. Mnogi uporabniki niso bili jezni le zaradi tehničnih motenj, temveč tudi zaradi zaznane spremembe v "osebnosti" modela. GPT-5 so opisali kot "hladnejšega", "bolj sterilnega" in brez topline, ki so jo cenili pri GPT-4o. Nekateri so šli tako daleč, da so izgubo primerjali s "smrtjo bližnjega prijatelja", kar kaže na presenetljivo močno čustveno navezanost, ki so jo nekateri razvili do umetne inteligence.

Poleg osebnostnih lastnosti so uporabniki poročali, da so odgovori GPT-5 krajši, počasnejši in včasih manj natančni kljub obljubam o izboljšanem razumevanju in manjšem številu halucinacij. Pojavili so se celo očitki, da je OpenAI namerno skrajšal odgovore, da bi zmanjšal stroške delovanja. Celotna situacija, ki so jo nekateri poimenovali "chart crime" zaradi zavajajočih grafikonov o zmogljivosti ob predstavitvi, je načela zaupanje v podjetje.

OpenAI zdaj stoji pred dvojnim izzivom: ne le popraviti tehnične pomanjkljivosti novega modela, ampak tudi obnoviti zaupanje skupnosti, ki je jasno pokazala, da ne bo tiho sprejela vseh odločitev, ki jih sprejmejo v Silicijevi dolini.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Internet umira, krivi smo sami

    Internet umira, krivi smo sami

    Spletne strani in celotni internet se zanašajo na nepisano pravilo, ki se je v zadnjem letu začelo krhati in grozi, da bo pokopalo internet, kot ga poznamo. Zaradi agentov in modelov umetne inteligence čedalje manj klikamo na spletne strani, zaradi česar imajo te čedalje več težav s financiranjem. Zdi sem, da jim škoduje tudi Google, ki je doslej benevolentno zagotavljal promet s svojim iskalnikom.

    novice
    Objavljeno: 31.7.2025 05:00
  • Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Ustvarjalec vsebin tech-it je s prenosom v živo na YouTubu izvedel maratonski test, v katerem je ročno odprl in zaprl Samsung Galaxy Z Fold 7 kar 200.000-krat

    novice
    Objavljeno: 8.8.2025 10:00
  • Programerska naloga, ki je ni rešil nihče

    Programerska naloga, ki je ni rešil nihče

    Vsako leto se najboljši dijaki v programiranju na svetu merijo na olimpijadi iz informatike, kjer nastopa tudi slovenska ekipa. Tekmovalci v dveh tekmovalnih dneh rešujejo šest nalog, kodo pa pišejo v jeziku C++. Ene izmed nalog letos ni rešil nihče izmed 330 tekmovalci.

    novice
    Objavljeno: 6.8.2025 07:00
  • <span><span>Xiaomi predstavil pametni ventilator</span></span>

    Xiaomi predstavil pametni ventilator

    Xiaomi je v poletni vročini za evropske trge predstavil Smart Desktop Air Circulation Fan, kompakten pametni ventilator, zasnovan za močan pretok zraka v manjših prostorih. 

    novice
    Objavljeno: 6.8.2025 11:00
  • <span><span>YouTube bo z umetno inteligenco preverjal starost</span></span>

    YouTube bo z umetno inteligenco preverjal starost

    YouTube bo začel uporabljati strojno učenje za zaznavanje uporabnikov, ki bi morali imeti najstniški račun

    novice
    Objavljeno: 31.7.2025 12:00
  • <span><span>Photoshop s še več umetne inteligence</span></span>

    Photoshop s še več umetne inteligence

    Adobe je predstavil vrsto novih orodij z umetno inteligenco za Photoshop, ki olajšajo dodajanje ali odstranjevanje ljudi in predmetov na fotografijah. 

    novice
    Objavljeno: 31.7.2025 09:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Julij-avgust 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Julij-avgust 2025

Uvodnik
Strojni svetovni splet

Mnenja
Dočakal sem prihodnost

Nove tehnologije
Koliko hitrosti je dovolj? Povezani na poti Pregon!

Fokus
Elektronski papir v barvah Neznosna lahkost branja RLCD - Renesansa LCD Uvodnik: Strojni svetovni splet

Dosje
Ali androidi sanjajo o električnih ovcah?* Med trirazsežnim navdušenjem in strahom

Monitor Pro
Oblak je temelj digitalne preobrazbe Prihodnost sodelovanja in digitalnih komunikacij Uvodnik - Je oblak vsemogočen?

Na zvezi
Kariera v IT

Zgodovina
Kralj omrežij Mikroračunalniški roboti

Odprta scena
Teleskop kot tveganje za državno varnost Zakaj nas mora skrbeti za prihodnost čipov

Prenosni računalniki
Zmogljivost stane!

Telefoni
Prenovljeni srednji razred

Preizkusi
Kupil sem ZX Spectruma Previdni korak naprej Projektor v žepu

Nasveti
Oblačni triki

Mobilno
Applove nagrade Če hodiš, lahko plešeš Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov