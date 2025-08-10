Uvajanje OpenAI GPT-5: Med navdušenjem in ogorčenjem uporabnikov

Uvedba nove generacije jezikovnega modela, GPT-5, s strani podjetja OpenAI ni potekala gladko. Ključni vir frustracij za uporabnike, tako tiste z brezplačnimi kot s plačljivimi naročninami, je bila odločitev OpenAI, da z uvedbo GPT-5 hkrati in brez predhodnega opozorila upokoji osem prejšnjih modelov, vključno z GPT-4o, o3 in drugimi različicami.

Ta poteza je čez noč porušila utečene delovne procese mnogih posameznikov in podjetij, ki so se zanašali na specifične zmožnosti različnih modelov za opravljanje svojih nalog.Na spletnih forumih, kot je Reddit, so se vsule pritožbe. Eden od uporabnikov je zapisal: »Vse, kar je naredilo ChatGPT dejansko uporabnega za moj potek dela, je izbrisano.« Drugi so bili še ostrejši.

Odziv OpenAI na val kritik je bil presenetljivo hiter. Sam Altman je v objavah na družbenih omrežjih in v spletni seji "na Redditu priznal, da je bila uvedba "malo bolj nerodna, kot smo upali". Pojasnil je, da so se pri uvedbi soočili s tehničnimi težavami, med drugim z napako v sistemu za samodejno preklapljanje med različicami modela, zaradi česar se je GPT-5 zdel občutno manj sposoben.

Najpomembnejša posledica pritiska uporabnikov je bila odločitev, da se plačljivim naročnikom (Plus, Pro in Team) omogoči ponoven dostop do modela GPT-4o.Altman je sporočil, da bodo spremljali uporabo in se odločili, kako dolgo bodo podpirali starejše modele. Poleg tega je obljubil podvojitev omejitev uporabe za plačljive uporabnike, da bi ublažil slabo voljo.

V širšem kontekstu incident osvetljuje kompleksno razmerje med razvijalci umetne inteligence in njihovo rastočo bazo uporabnikov. Mnogi uporabniki niso bili jezni le zaradi tehničnih motenj, temveč tudi zaradi zaznane spremembe v "osebnosti" modela. GPT-5 so opisali kot "hladnejšega", "bolj sterilnega" in brez topline, ki so jo cenili pri GPT-4o. Nekateri so šli tako daleč, da so izgubo primerjali s "smrtjo bližnjega prijatelja", kar kaže na presenetljivo močno čustveno navezanost, ki so jo nekateri razvili do umetne inteligence.

Poleg osebnostnih lastnosti so uporabniki poročali, da so odgovori GPT-5 krajši, počasnejši in včasih manj natančni kljub obljubam o izboljšanem razumevanju in manjšem številu halucinacij. Pojavili so se celo očitki, da je OpenAI namerno skrajšal odgovore, da bi zmanjšal stroške delovanja. Celotna situacija, ki so jo nekateri poimenovali "chart crime" zaradi zavajajočih grafikonov o zmogljivosti ob predstavitvi, je načela zaupanje v podjetje.

OpenAI zdaj stoji pred dvojnim izzivom: ne le popraviti tehnične pomanjkljivosti novega modela, ampak tudi obnoviti zaupanje skupnosti, ki je jasno pokazala, da ne bo tiho sprejela vseh odločitev, ki jih sprejmejo v Silicijevi dolini.