Objavljeno: 25.9.2025 07:00

Ustvarjajte slike z Nano Banano!

Google je izdal nov veliki slikovni model, ki so ga domiselno poimenovali Nano Banana. Formalno gre za model Gemini 2.5 Flash Image, ki je namenjen ustvarjanju in spreminjajo slik, kot mu naročimo z besedilnimi ukazi (prompt).

Čim daljši kot je ukaz, tem natančnejši rezultat lahko dobimo. Model se znajde pri različnih nalogah, od ustvarjanja novih slik iz opisa, do obarvanja starih črnobelih slik ali retuširanja obstoječih fotografij. Funkcionalnosti je cel kup, denimo generiranje slik, spreminjanja sloga, večstopenjsko urejanje, spreminjanje 2-D skic v 3-D fotografije, obarvanja itd.

Nekaj omejitev sicer ima, ki niso tehnološke, temveč vsebinske. Tako na primer ne dovoljuje ustvarjanja neprimernih vsebin, prav tako resničnih oseb ne moremo postaviti v zgodovinski kontekst ali kočljive položaje. Po drugi strani pa je obarvanje znamenitih črnobelih fotografij iz preteklosti fantastično. Slike je moč tudi združevati, denimo presaditi predmet z enega prizora v drugega in podobno.

Najbolj brano

  • <span><span>Xiaomi predstavil pametni pralni stroj prihodnosti</span></span>

    Xiaomi je na kitajskem trgu predstavil pametni pralni stroj Mijia Three‑Zone Pro Drum 10 kg, ki prinaša nov pristop k pranju perila s tremi ločenimi bobni

    novice
    Objavljeno: 23.9.2025 09:00
  • <span><span>Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone</span></span>

    Apple je izdal dolgo pričakovani iOS 26, ki prinaša novo podobo Liquid Glass in številne funkcije, ki pa niso vseh navdušile.

    novice
    Objavljeno: 18.9.2025 15:00
  • Umetna inteligenca opustošila indijski informacijski sektor

    Prva industrija, ki je začela klecati pod težo umetne inteligence, je nekoliko presenetljivo indijski informacijski sektor. Država je zaradi znanja angleščine, izobraženosti in nizke cene dela velikan pri nudenju informacijskih storitev, kot so podpora uporabnikom. Sektor, ki je letno težak dobrih 250 milijard dolarjev, je lani zaposlil 70 odstotkov manj svežih diplomantov kot v letih pred tem!

    novice
    Objavljeno: 17.9.2025 05:00
  • Nvidia presenetila s 5-milijardno investicijo v Intel

    Nvidia je pretresla tehnološki svet z napovedjo, da bo investirala pet milijard dolarjev v Intel in z njim sklenila dogovor o skupnem razvoju čipov. S tem bo postala ena največjih delničark podjetja, ki se že dlje časa sooča s padcem tržnega deleža in neuspešnimi poskusi na področju grafike in umetne inteligence. Vrednost delnic družbe Intel je po najavi takoj zrasla za 23%.

    novice
    Objavljeno: 19.9.2025 05:00 | Teme: Intel, nvidia
  • ChatGPT-u boste morali dokazati svojo polnoletnost

    OpenAI bo uvedel dodatne varovalke, s katerimi želi zagotoviti, da so njegovi uporabniki stari vsaj 18 let. K temu je podjetje vzpodbudilo več tožb in žalostnih zgodb najstnikov, ki so uporabljali različne pogovorne robote umetne inteligence, nato pa se poškodovali ali celo ubili.

    novice
    Objavljeno: 18.9.2025 07:00
  • Microsoft namesto celotnih virtualnih namizij ponuja pretočne aplikacije v oblaku

    Microsoft je zagnal javni predogled storitve Windows 365 Cloud Apps, ki omogoča uporabnikom, da iz oblaka ne zaganjajo več celotnih virtualnih računalnikov, temveč posamezne aplikacije. S tem želijo poenostaviti dostavo aplikacij, zmanjšati stroške in modernizirati infrastrukturo virtualnih namizij, pri čemer uporabniki dobijo le bistvena orodja, kot so Outlook ali Word, a brez nalaganja celotnega namizja.

    novice
    Objavljeno: 19.9.2025 07:00 | Teme: microsoft, virtualizacija, Office, windows
Najnovejša številka revije

September 2025
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

