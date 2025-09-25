Objavljeno: 25.9.2025 07:00

Ustvarjajte slike z Nano Banano!

Google je izdal nov veliki slikovni model, ki so ga domiselno poimenovali Nano Banana. Formalno gre za model Gemini 2.5 Flash Image, ki je namenjen ustvarjanju in spreminjajo slik, kot mu naročimo z besedilnimi ukazi (prompt).

Čim daljši kot je ukaz, tem natančnejši rezultat lahko dobimo. Model se znajde pri različnih nalogah, od ustvarjanja novih slik iz opisa, do obarvanja starih črnobelih slik ali retuširanja obstoječih fotografij. Funkcionalnosti je cel kup, denimo generiranje slik, spreminjanja sloga, večstopenjsko urejanje, spreminjanje 2-D skic v 3-D fotografije, obarvanja itd.

Nekaj omejitev sicer ima, ki niso tehnološke, temveč vsebinske. Tako na primer ne dovoljuje ustvarjanja neprimernih vsebin, prav tako resničnih oseb ne moremo postaviti v zgodovinski kontekst ali kočljive položaje. Po drugi strani pa je obarvanje znamenitih črnobelih fotografij iz preteklosti fantastično. Slike je moč tudi združevati, denimo presaditi predmet z enega prizora v drugega in podobno.