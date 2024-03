Objavljeno: 29.3.2024

Ustanovitelj propadle FTX gre v zapor za 25 let

Na newyorškem zveznem sodišču so včeraj obsodili ustanovitelja in nekdanjega direktorja kriptomenjalnice FTX na 25 let zapora. Samu Bankman-Friedu bodo zasegli tudi 11 milijard dolarjev premoženja, možnosti predčasnega izpusta iz zapora pa ne bo imel.

Čeprav je kazen visoka, bi jo lahko bil Bankman-Fried odnesel še slabše. Najvišja zagrožena kazen je znašala 110 let, tožilstvo pa je zahtevalo 40-50 let. Sodišče je na koncu odločilo, da je 25 let povsem primerna kazen, ki ustreza teži kaznivega dejanja in hkrati deluje odvračalno za morebitne posnemovalce. Omenjenih 11 milijard dolarjev pa je kumulativna škoda, ki so jo utrpeli vsi vlagatelji v FTX zaradi sesutja kriptomenjalnice leta 2022. FTX ni propadel zaradi slabega vodenja ali razmer na trgu, temveč jo šlo za načrtno dejanje, ki so ga vodje storili z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi.

Sodišče je ocenilo tudi, da Bankman-Fried ni nikoli zares obžaloval svojih dejanj, da je skušal vplivati na priče in da je kršil pogojni izpust iz pripora. Bankman-Fried je bil spoznan za krivega v vseh točkah obtožnice, za kar je bila porota potrebovala štiri ure. Včeraj pa je sodnik izrekel še kazen.