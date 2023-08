Objavljeno: 12.8.2023 12:00

Ustanovitelj FTX razjezil sodišče, zato gre iz hišnega pripora za rešetke

Zvezno sodišče v New Yorku je ustanovitelja propadle kriptomenjalnice FTX iz hišnega pripora poslalo nazaj za rešetke, kjer bo počakal na konec sodnega postopka. Ugotovili so, da je Sam Bankman-Fried iz hišnega pripora skušal vplivati na priče, saj je medijev posredoval dokumente, s katerimi je pritiskal na priče in jih zastraševal. Branil se bo torej iz pripora.

Obtožen je 13 kaznivih dejanj, za kar mu grozi več kot deset let zapora. Njegovi najožji sodelavci so krivdo priznali, Bankman-Fried pač ne, zato mu bodo sodili. Sojenje se prične 2. oktobra. V hišnem priporu pri svojih starših je bil vse od aretacije lani decembra in izročitve v ZDA. V hišni pripor so ga izpustili v zameno za visoko varščino, ki pa jo je sodišče sedaj preklicalo.

Sodnik Lewis Kaplan je dejal, da je Bankman-Fried že večkrat hodil po tanki črti, sedaj pa jo je prestopil. Sodišče mu je bilo izreklo odredbo, s katero je prepovedalo komunikacijo z mediji, česar se obtoženec ni držal. Medijem je izročil tudi več dokumentov.

Obramba trdi, da je obtoženec le izkoristil pravico do odgovora na medijska vprašanja, zato se je na preklic varščine pritožila. Sodišče ostaja neomajno. Zadnja kaplja čez rob je bilo medijsko poročanje o Bankman-Friedovem nekdanjem dekletu, ki je temeljijo na podatkih, ki jih je posredoval medijem, in ga je sodišče razumelo kot poizkus vplivanja na pričo.

NYT