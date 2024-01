Ura, ki je zaustavila Apple

Masimo, podjetje, ki je tožilo Apple zaradi kršitve patenta in ustavilo prodajo ur z logotipom ugriznjenega jabolka, je predstavilo svojo pametno uro z merjenjem kisika v krvi, imenovano Masimo Freedom.

Proizvajalec medicinske tehnologije Masimo se počasi usmerja v izdelavo potrošnikom prijaznejših naprav. Takšna je tudi ura Masimo Freedom z okroglim zaslonom, stransko navigacijsko vrstico, majhnim gumbom za potrjevanje in patentiranim merjenjem kisika v krvi uporabnika. Merjenje kisika v krvi upošteva različne dejavnike, kot so gibanje, nizka perfuzija, pigmentacija kože ali slaba prekrvavitev. Ura bo lahko sledila tudi običajnim aktivnostim, spanju ter indeksu hidracije, stopnji dihanja, variabilnosti srčnega utripa in srčnemu utripu.

Ura Masimo Freedom bo stala tisoč ameriških dolarjev in je na uradni strani podjetja ob desetodstotnem depozitu že na voljo za naročilo.