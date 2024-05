Ura Apple Watch je uradno medicinski pripomoček

Ura Apple Watch, ki je z zmožnostjo spremljanja atrijske fibrilacije (AFib) opremljena zadnji dve leti, je prejela odobritev ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA).

Funkcija AFib History na uri Apple Watch deluje tako, da analizira podatke o srčnem utripu, ki jih zbere tipalo fotopletizmografije (PPG). Slednje uporablja zelene LED diode in svetlobno občutljive fotodiode za sledenje spremembam v pretoku krvi skozi zapestje. Ko srce bije, pošlje val pritiska skozi krvne žile, kar povzroči kratkotrajno povečanje količine krvi, ki ga tipalo zazna in izkoristi za merjenje intervalov med srčnimi utripi. Na podlagi teh podatkov, funkcija AFib History oceni, koliko časa je oseba preživela v stanju hitrega in nerednega bitja srca v preteklem tednu nošenja ure.

Funkcijo za prepoznavanje nepravilnega srčnega ritma je potrdila ameriška agencija FDA in jo priznala, kot tehnologijo, ki rešuje življenja. Ura Apple Watch tako uradno prispeva k preventivni medicini, saj uporabnikom omogoča analizo in nadzor zdravja srca še pred morebitnimi zapleti.