Upravni odbor OpenAI za splavitev ChatGPT izvedel iz objave na Twitterju

Helen Toner, nekdanja članica upravnega odbora OpenAI, je razkrila dogajanje v podjetju, ki je privedlo do odpusta Sama Altmana.

Nekdanja članica upravnega odbora podjetja OpenAI pravi, da je vodstvo za splavitev njihovega osrednjega produkta ChatGPT izvedelo šele po splavitvi novembra 2022 in prek objave na družabnem omrežju Twitter. Sam Altman, soustanovitelj in izvršni direktor OpenAI, je odboru tudi sicer pogosto prikrival informacije in napačno predstavljal zadeve, kar je vodilo do izgube zaupanja. Toner je povedala, da je Altman odboru prikrival lastniško strukturo podjetja in trdil, da je neodvisen član odbora brez finančnih interesov v podjetju, medtem ko je v resnici imel v lasti OpenAI startup sklad. Ta razkritja so povzročila resne pogovore o Altmanovem odpustu že oktobra 2023.

Altman je bil iz podjetja nenadoma odpuščen lanskega leta, a je bil kmalu zatem ponovno imenovan po protestu zaposlenih. Neodvisna preiskava je ugotovila, da je bil odpust posledica razpada odnosov in izgube zaupanja med odborom in Altmanom, ne pa zaradi varnostnih ali finančnih skrbi.