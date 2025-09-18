Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 18.9.2025 15:00

Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone

Apple je izdal dolgo pričakovani iOS 26, ki prinaša novo podobo Liquid Glass in številne funkcije, ki pa niso vseh navdušile.

Med najopaznejšimi spremembami mobilnega operacijskega sistema iOS 26 je prenovljen uporabniški vmesnik s prosojnimi učinki, ki pa je pri delu uporabnikov sprožil pomisleke o slabši berljivosti besedila. Apple je že v fazi beta testiranja večkrat prilagodil njegovo oblikovanje, a pritožbe čezenj se nadaljujejo tudi po uradni izdaji. Dodatno nejevoljo povzroča dejstvo, da nadgradnja zahteva med 6 in 12 GB prostora, odvisno od modela naprave, kar povzroča težave pri napravah z omejenim pomnilnikom. Apple je tudi sam opozoril, da lahko takoj po posodobitvi pride do začasnega zmanjšanja zmogljivosti in avtonomije, saj naprava izvaja procese v ozadju, kot so indeksiranje datotek in posodobitve aplikacij. Te težave naj bi sčasoma izzvenele. 

Čeprav iOS 26 prinaša številne uporabne novosti, kot so prevajanje v živo, nadzor klicateljev ter izboljšave v aplikacijah Maps, Wallet in Music, bodo mnogi raje ostali na iOS 18, za katerega v Cupertinu obljubljajo, da bo še nekaj časa prejemal varnostne popravke.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov