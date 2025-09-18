Objavljeno: 18.9.2025 15:00

Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone

Apple je izdal dolgo pričakovani iOS 26, ki prinaša novo podobo Liquid Glass in številne funkcije, ki pa niso vseh navdušile.

Med najopaznejšimi spremembami mobilnega operacijskega sistema iOS 26 je prenovljen uporabniški vmesnik s prosojnimi učinki, ki pa je pri delu uporabnikov sprožil pomisleke o slabši berljivosti besedila. Apple je že v fazi beta testiranja večkrat prilagodil njegovo oblikovanje, a pritožbe čezenj se nadaljujejo tudi po uradni izdaji. Dodatno nejevoljo povzroča dejstvo, da nadgradnja zahteva med 6 in 12 GB prostora, odvisno od modela naprave, kar povzroča težave pri napravah z omejenim pomnilnikom. Apple je tudi sam opozoril, da lahko takoj po posodobitvi pride do začasnega zmanjšanja zmogljivosti in avtonomije, saj naprava izvaja procese v ozadju, kot so indeksiranje datotek in posodobitve aplikacij. Te težave naj bi sčasoma izzvenele.

Čeprav iOS 26 prinaša številne uporabne novosti, kot so prevajanje v živo, nadzor klicateljev ter izboljšave v aplikacijah Maps, Wallet in Music, bodo mnogi raje ostali na iOS 18, za katerega v Cupertinu obljubljajo, da bo še nekaj časa prejemal varnostne popravke.