Uporabniki Instagrama lažno obtoženi otroške zlorabe

Več uporabnikov Instagrama poroča o hudih duševnih stiskah, potem ko jih je Meta po zmoti umetne inteligence trajno blokirala zaradi domnevne kršitve pravil o otroški spolni zlorabi.

BBC je govoril z več uporabniki, med njimi z Davidom iz Aberdeena in Faisalom iz Londona, ki sta bila junija brez opozorila obtožena kršenja pravil Instagrama glede otroške spolne zlorabe. Oba sta utrpela izgubo dostopa do svojih računov na Instagramu, Facebooku in Messengerju. Poudarjata, da so bile njune pritožbe ignorirane, odzivi podjetja Meta pa robotski in generični, dokler njunih primerov ni izpostavila britanska javna televizija. David je dejal, da je bil zanj dogodek grozljiv in izjemno stresen, saj je izgubil več kot desetletje spominov, medtem ko je Faisal opozoril, da mu je bila odvzeta pomembna poslovna priložnost v ustvarjalni industriji. Po posredovanju BBC so bili njuni računi hitro ponovno aktivirani, Meta pa se je za napako opravičila.

Kljub temu več kot 27.000 ljudi podpira peticijo proti napačni obravnavi uporabnikov, ki jo pripisujejo UI sistemom moderacije vsebin. Strokovnjaki opozarjajo, da Meta ne razkriva, kako in zakaj pride do teh napak, medtem ko se prizadeti soočajo s težkimi psihološkimi posledicami. Organizacije za svobodo govora in raziskovalci zahtevajo večjo preglednost in popravek postopkov pritožb, saj trenutni sistem pogosto zgreši tarčo.