Objavljeno: 25.1.2023 14:10

Uporabniki po svetu poročali o motnjah v delovanju Microsoftovih aplikacij Teams in Outlook

Na tisoče uporabnikov po vsem svetu je danes zjutraj poročalo o motnjah v delovanju Microsoftovih orodij, predvsem aplikacije za elektronsko pošto Outlook in aplikacije Teams, poročajo tuje agencije. Iz Microsofta so sporočili, da so za nastale motnje krive težave s povezljivostjo pri napravah v Microsoftovem omrežju, ki jih že odpravljajo.

Spletno mesto Downdetector je v zvezi s tem zabeležilo na tisoče dogodkov, število pritožb uporabnikov pa se je povečalo po 7. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Težave so prizadele predvsem uporabnike v Aziji in Evropi.

Microsoft je prek Twitterja sporočil, da je do motenj v delovanju prišlo zaradi težav v konfiguraciji omrežja, trenutno pa določajo naslednje korake za njihovo odpravljanje.

V izjavi, objavljeni na njihovi platformi za ponujanje storitev v oblaku Azure, pa so pojasnili, da so se motnje pojavile zaradi težav z omrežno povezljivostjo pri napravah v Microsoftovem omrežju.

Ob tem niso razkrili, koliko uporabnikov je bilo prizadetih. Po podatkih platforme Azure so izpad zabeležili v Severni in Južni Ameriki, Evropi, Pacifiku, na Bližnjem vzhodu in Afriki. Na Kitajskem do motenj ni prišlo.

Do največ težav prihaja v več aplikacijah znotraj spletnega pisarniškega paketa Microsoft 365, ki ima globalno več kot 300 milijonov uporabnikov. Med najbolj razširjenimi aplikacijami sta Microsoft Teams in Outlook.

Nejevoljo zaradi tehničnih težav je medtem več tisoč ljudi že izrazilo prek sporočil, objavljenih na družbenih omrežjih.

V začetku tega meseca je sicer Microsoft objavil, da bo odpustil 10.000 zaposlenih, kar je skoraj pet odstotkov svetovne delovne sile.

Vir: STA