Uporabniki niso zadovoljni s SAP-ovo strategijo selitve v oblak

Velikan na področju poslovnih informacijskih sistemov SAP v zadnjih letih močno popularizira selitev in uporabo rešitev v javnem oblaku, pri čemer je kot kaže začel zanemarjati uporabnike, ki imajo rešitve nameščene v zasebnih ali hibridnih oblakih. To povzroča naraščajoče nezadovoljstvo, zlasti med strankami v nemško govorečih državah, ki tradicionalno rešitve SAP uporabljajo v svojih informacijskih sistemih, nemalokrat prilagojene specifičnim poslovnim potrebam.

SAP je od leta 2021 začel intenzivno kampanijo ter programom imenovanim RISE with SAP, v katerem kupce prepričujejo v migracijo na najnovejšo različico poslovnega informacijskega sistema S/4HANA, še posebej pa prehod iz lastnih podatkovnih centrov na gostovanjem v SAP-ovem javnem oblaku. Kupcem, ki se odločijo za prehod ponujajo številne ugodnosti in najnovejša orodja.

Toda na drugi strani ostajajo tisti, ki se iz licenčnih in drugih razlogov niso odločili za prehod v oblak in tega tudi ne načrtujejo v bližnji prihodnosti, kar jim omogoča tudi veljavna pogodba z družbo SAP. Uporabniške skupine, predvsem močna uporabniška skupina DSAG, ki združuje uporabnike v Nemčiji, Avstriji in v Švici, se javno pritožujejo, da SAP vse več tehnoloških novosti objavi zgolj za rešitve v javnem oblaku, pri tem pa nima jasne rešitve za tiste, ki so v SAP že močno investirali v preteklosti.

Predstavniki DSAG kot primer navajajo nedavno najavljeno integracijo med S/4HANA in okoljem Microsoft Teams ter podobno najavo za uporabo generativne umetne inteligence družbe OpenAI. Obe novosti sta bili objavljeni samo javni oblak, brez informacij, kaj to pomeni za ostale. Podobne kritike letijo na funkcionalnosti paketa Solution Manager (SolMan), ki ima v zasebno nameščenih različicah vse več manjkajočih funkcionalnosti v primerjavi z oblakom.

Številne velike uporabnike sistemov SAP jezi, da so v preteklosti investirali ogromna sredstva za zagotavljanje ustreznih licenc, najboljše tehnologije in optimizacijo ter prilagoditve za lastne potrebe, a jih razkorak med različicami v in izven oblaka vse bolj moti. Mnogi pravijo, da se tem močno spreminja pričakovano povračilo za investicije in od družbe SAP zahtevajo enakvredo ter pošteno obravnavo.

SAP bi sicer rad videl, da bi uporabniki uporabljali bolj “standarzirano” različico sistema SAP, vendar za marsikatero podjetje to ni sprejemljivo ali pa je povezano z visokimi dodatnimi vlaganju za prilagoditve, ki so jih že plačali.

Analitiki menijo, da bo leto 2023 kritično za vzdrževanje odnosov s kupci in uporabniki SAP, saj letos poteka rok za migracijo iz dosedanjih sistemov ECC na S/4HANA, s tem pa podpora za starejše sisteme.