Uporabniki najmanj zadovoljni s telefonom iPhone 15

Raziskava podjetja PerfectRec je razkrila, da je zadovoljstvo strank s telefonom iPhone 15 najnižje med vsemi jabolčnimi modeli doslej.

Podjetje, ki se ukvarja s priporočili najrazličnejših izdelkov, je ugotovilo, da je zadovoljstvo strank s telefoni iPhone 15 najslabše doslej, kar je še posebej izrazito pri 6-palčnem modelu Pro. Od vseh novih modelov so lastniki tega modela najmanj zadovoljni s svojim nakupom. Skupno zadovoljstvo s tem modelom je od oktobra padlo s 73,5 % na 66 %, kar ga uvršča na dno lestvice med modeli iPhone 15 in na mesto najslabše ocenjenega Applovega telefona doslej. Stranke so se največkrat pritoževale na danes odpravljeno težavo s segrevanjem, še vedno perečo slabo življenjsko dobo baterije, male spremembe glede na predhodne naprave ter na fizično zasnovo telefona, vključno s štrlečo kamero, ki otežuje, da bi telefon ležal ravno. Raziskava prav tako omenja povečano število pritožb na podpornih forumih podjetja Apple in spletišču Redditu glede ostrih robov telefona in številnih drugih težav.