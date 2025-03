Objavljeno: 28.3.2025 10:00

Uporabniki množično brišejo svoje podatke s propadlega 23andMe

Potem ko je podjetje za analizo genoma 23andMe vložilo zahtevek za začetek prisilne poravnave, saj se iz dolgov in usihajočih prihodkov drugače ne morejo izkopati. To pa je prestrašilo uporabnike, saj ni povsem jasno, kaj se bo zgodilo z njihovimi podatki, ki jih hrani 23andMe. Podjetje ponuja možnost izbrisa, ki so jo sedaj začeli uporabljati v tako množičnem obsegu, da imajo v podjetju težave z obdelavo vseh zahtevkov.

Iz podjetja so sporočili, da imajo težave zaradi vsega prometa, ki ga povzročajo uporabniki, ko poizkušajo izbrisati svoje podatke. V praksi to pomeni, da dvostopenjsko preverjanje avtentikacije ne deluje, uporabniki dobivajo potrditvenih elektronskih sporočil ali smsov, ti tako zamujajo, da pretečejo, spletna stran je občasno nedostopna.

Podjetje v svoji politiki zasebnosti za zdaj zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bodo delili ali prodajali. A številne skrbi, kaj se bo zgodilo, ko bo podjetje oziroma njegovi ostanki dobilo novega lastnika. Tedaj se politika zasebnosti zlahka spremeni.

Velja poudariti, da tudi izbris podatkov iz profila ne pobriše vsega, kar podjetje ve o uporabnikih. Zaradi pravnih razlogov še vedno obdržijo nekaj genetskih podatkov skupaj s spolom in rojstnim datumom. Podjetje bo na dražbi 14. maja.