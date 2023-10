Objavljeno: 10.10.2023 05:00

Uporabniki imajo še vedno raje Windows 10 kot 11

Hitro teče čas in že čez dve leti bo Windows 10 zdrsnil med nepodprte operacijske sisteme, za katere proizvajalec ne bo več zagotavljal podpore in popravkov. A uporabnikov to za zdaj ne gane in še vedno ne migrirajo na Windows 11 v večjem številu. Podobno smo videli že z Windows 7, ki ga premnogi leta in leta niso zapustili.

Povod je tudi to pot enak, globlji razlog pa je drugačen. Windows 10 dejansko potreboval novejšo strojno opremo kot Windows 7, za kar marsikdo ni bil pripravljen seči v žep. Po drugi strani bi Windows 10 zlahka tekel na enaki strojni opremi kakor Windows 11, če imamo v mislih zgolj zmogljivost. A Microsoft se je odločil, da bo onemogočil rabo starejših procesorjev, domnevno zaradi varnostnih pomislekov. In tako morajo uporabniki spet kupiti nove procesorje, kaj običajno pomeni nove matične plošče, pomnilnik – skratka praktično vse.

Rezultat je predvidljiv. Čeprav je Windows 10 star že častitljivih osem let – vmes ga seveda Microsoft vestno posodablja – ima še vedno osupljiv 70-odstotni tržni delež. Njegov naslednik Windows 11 se muči s 24 odstotki, če verjamemo Statcounterju. Drugi viri navajajo nekoliko drugačne številke, a trend je enak. Windows 10 je gospodar trga, Windows 11 brca zadaj, preostanek pa pripada Applu in zgolj zaokrožitvena napaka Linuxu.

Morda pa si bo Microsoft in bodisi podaljšal milost Windows 10 ali pa celo omogočil namestitve Windows 11 na nekoliko starejšo programsko opremo. Dogajale so se že pomote, ko je to šlo.