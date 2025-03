Uporabniki Gemini uporabljajo za piratiziranje slik

Uporabniki družbenih omrežij so odkrili, da lahko Googlov umetno inteligentni model Gemini 2.0 Flash odstrani vodne žige s slik, vključno s tistimi, ki jih objavljajo priznane platforme, kot je Getty Images.

Google je prejšnji teden razširil dostop do funkcije generiranja slik v modelu Gemini 2.0 Flash, ki omogoča ustvarjanje in urejanje slik na podlagi besedilnih ukazov. Kljub temu se je izkazalo, da model nima ustreznih omejitev, saj lahko brez težav odstranjuje vodne žige in celo zapolni prazna mesta, ki ostanejo po njihovi odstranitvi. Odstranjevanje vodnih žigov brez dovoljenja lastnika je razen redkih izjem v ZDA nezakonito. Nekateri konkurenčni modeli umetne inteligence, kot sta Claude 3.7 Sonnet in OpenAI GPT-4o, zavračajo odstranjevanje vodnih žigov in označujejo kot neetično in potencialno nezakonito dejanje.

Google je v izjavi poudaril, da uporaba orodij UI za kršitev avtorskih pravic krši pogoje storitve in da podjetje natančno spremlja razvoj tehnologije ter povratne informacije razvijalcev. Čeprav Gemini 2.0 Flash še ni popoln in ima težave z odstranjevanjem polprozornih žigov, njegova sposobnost urejanja slik sproža pomembna vprašanja o zasebnosti, avtorskih pravicah in odgovornosti tehnoloških podjetij. Z nadaljnjim razvojem umetno inteligentnih orodij bo zato ključno določiti jasne etične in pravne okvirje za njihovo uporabo.