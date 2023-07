Uporabnik Twitterja čez noč ostal brez svojega vzdevka @X

Elon Musk in njegova ekipa sta prevzela uporabniško ime @X na Twitterju kot del prenove blagovne znamke Twitterja v X. Uporabnik, ki je to uporabniško ime registriral pred več kot 16 leti, za to ni prejel ničesar.

Gene X. Hwang, soustanovitelj podjetja za fotografiranje dogodkov Orange Photography, je bil prvotni lastnik uporabniškega imena @X. V intervjuju za Mashable je Hwang povedal, da od Muska in njegove ekipe ni prejel nobenega obvestila, vendar je upal, da bodo lahko našli skupno rešitev, ko bo prišlo do neizogibne spremembe.

Kljub špekulacijam na družbenih omrežjih, da je Hwang morda prejel plačilo za uporabniško ime, je dejansko prejel le e-poštno sporočilo, v katerem je bilo navedeno, da mu bodo uporabniško ime vzeli. Hwang ni imel nobenih pogajanj ali predhodnih stikov s podjetjem. E-poštno sporočilo je prišlo iz generičnega naslova in ne od določenega zaposlenega v podjetju.

Čeprav imajo uporabniki praviloma pravico do izbranih uporabniških imen, večina družbenih omrežij v svojih pogojih uporabe določa, da uporabniki nimajo pravic do določenih uporabniških imen. Bivši Twitter je tako Hwangu račun @X z vsemi objavami in sledilci samodejno prestavil na novo uporabniško ime - @x12345678998765.