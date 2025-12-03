Objavljeno: 3.12.2025 05:00

Uporaba telefonov škoduje mladostnikom

Raziskovalci iz Filadelfije so proučevali vpliv uporabe pametnih telefonov na predadolescentne otroke in ugotovili, da uporaba pred 12. letom korelira s številnimi negativnimi kazalniki. Mladostniki, ki so pri 12 letih že imeli svoj telefon, so imeli 31 odstotkov večjo verjetnost za razvoj depresije, 40 odstotkov večjo verjetnost za debelost in 62 odstotkov večjo verjetnost za pomanjkanje spanja.

V raziskavi je sodelovalo 10.588 mladih. Ugotovili so tudi, da telefone najmlajši dobijo pripadniki črnske ali latinskoameriške skupnosti, revnejši in dekleta. Raziskovalci so pri tem upoštevali tudi druge dejavnike, vključno s pametnimi urami in tablicami. Zdi se, da je telefon res glavni krivec. Raziskovalci zato svetujejo, naj predadolescentni otroci ne uporabljajo pametnih telefonov, kasneje pa le pod nadzorom staršev.

Analizirali so tudi otroke, ki so telefon dobili med 12. in 13. letom. Tudi pri teh so zaznali večjo verjetnost za duševne težave in vpliv na spanje. Vse to kaže, da so telefoni lahko problem, če jih ne uporabljamo pravilno in ob pravem času.

Raziskava