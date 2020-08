Uporaba storitev v javnem oblaku še naprej raste

Objavljeno: 12.8.2020 08:00

Najnovejša Gartnerjeva raziskava uporabe storitev v javnem oblaku kaže na to, da ta še naprej raste in to kljub negativnim učinkom pandemije na gospodarstvo. Po drugi strani pa je prav prisilno delo od doma ustvarilo nove potrebe po storitvah v oblaku, ki se bodo v prihodnjih letih najverjetneje še okrepile.

Po trenutnih napovedih naj bi prihodki od storitev v oblaku v letu 2020 zrasli za 6,3%, kar je zelo lepa številka upoštevajoč zdravstveno in gospodarsko krizo. Prav zaradi potreb za delo od doma Gartner beleži rekordno rast uporabe najmanjše in najmlajše kategorije storitev v oblaku: DaaS oziroma namizje kot storitev (Desktop as a Service). Na letni osnovi je ta storitev zrasla kar za 95,4% in dosegla letni nivo 1,2 milijarde dolarjev.

Podjetja so trumoma začela uporabljati storitve DaaS, da so lahko zaposlenim od doma omogoči še vedno varen način uporabo poslovnih sistemom prek virtualnega namizja, tipično iz domačih računalnikov zaposlenih, ki so izven nadzora podjetij.

Celoten trg storitev v oblaku bo sicer letos vreden 257,9 milijard dolarjev, pri čemer levji delež še vedno predstavljajo programske storitve v oblaku SaaS, kjer se letno obrne 104,7 milijard dolarjev. Ta segment bi sicer verjetno zaradi krize utrpel umiritev rasti, a so proizvajalci začeli še dodatno spodbujati podjetja, da klasične licence za programsko opremo spreminjajo v naročnine na storitve v oblaku. Druga največja skupina storitev v oblaku so infrastrukturne storitve, kjer je rast 13,4% in bo v letu 2020 dosegla 50,4 milijard dolarjev.

Pri Gartnerju so podali tudi prve ocene rasti za leti 2021 in 2022. Kot je razvidno iz tabele, bodo storitve v oblaku še naprej izrazito rasle, ne glede na napovedane gospodarske težave. To kljub dejstvu, da bo gospodarstvo v ZDA v naslednjem letu verjetno zmanjšalo vložke v oblak in se bodo v ponovno hitro rast vključili šele leta 2022. Bo pa zaradi tega ostanek sveta tisti, ki bo omogočil hitro rast storitev v oblaku.