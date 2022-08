Uporaba orodij za skupinsko sodelovanje že peto leto hitro narašča

Nedavno zaključena raziskava družbe IDC o uporabi orodij za skupinsko sodelovanje potrjuje domneve, da je ta kategorija rešitev postala ključna za vsakodnevno poslovanje podjetij po celem svetu. V letu 2021 so podjetja za tovrstna orodja vložila že 29,1 milijard dolarjev, kar je 28,4% več kot v letu 2020.

Hkrati je to že peto leto po vrsti, kjer IDC tu beleži rast investicij z dvoštevilčnim prirastom. Vlaganja v orodja za skupinsko sodelovanja se povečujejo hitreje, kot številna druga področja v IKT, rast pa so beležili tudi tedaj (morda pa tudi zaradi tega), ko je pandemija druga področja poslovnih rešitev pahnila v negativne številke.

IDC poleg tega pričakuje, da bo področje skupinskega sodelovanja v naslednjih nekaj letih raslo še celo nekoliko hitreje in naj bi po ocenah v letu 2026 ponudnikom prineslo 63,8 milijard dolarjev. Natančnejša analiza razkriva zelo raznolike za tolikšno rast.

Nekatera podjetja so se morala tako rekoč čez noč opremiti s tovrstnimi rešitvami, da so v časih splošnega zapiranja družbe lahko omogočila napredno obliko delovanja in sodelovanja.Veliko pa je tudi takih podjetij, ki svoje dosedanje rešitve nadgrajujejo v še bolj sofisticirane rešitve. Številna podjetja v skupinsko sodelovanje vključujejo nove skupine ljudi, zagotavljajo podporo za dodatne platforme in medsebojno izmenjavo podatkov med platformami, poleg tega pa vpeljujejo avtomatizacijo, podporo s strojnim učenjem in druge napredne funkcionalnosti.

Velik razlog za tovrstno hitro rast je tudi multiplikativni dejavnik vključevanja tovrstnih rešitev v poslovno mrežo. Številna velika podjetja danes že narekujejo partnerjem, da morajo sodelovati prek tovrstnih digitalnih platform. Ti nato v tovrstno sodelovanje potegnejo spet druge, morda celo hitreje, kot bi se ta področja lotili sami zase.

Eden od najhitreje rastočih segmentov je področje virtualnih dogodkov, kjer so podjetja videla številne prednosti pred organizacijo dogodkov s fizičnim zbiranjem na lokacijah. Tovrstni dogodki so cenejši, bolj varni, bolje obiskani, poleg tega pa omogočajo nadaljevanje sodelovanja in komunikacije tudi po zaključku osrednjega dogodka.